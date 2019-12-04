Экономика
ИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди
Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Фигурное катание
Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Политика
Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму
Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Энергетика
Глава саудовского Минэнерго назвал успешным заседание ОПЕК
Участники министерской встречи Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) достигли консенсуса о судьбе сделки по снижению нефтедобычи, заявил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
Шоу-бизнес
Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж
Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Кино
В США снимут фильм о «вмешательстве» России в выборы
В Голливуде готовятся снять фильм о так называемом «вмешательстве» России в последние президентские выборы, победу на которых одержал Дональд Трамп.
Армия и оружие
Раскрыта причина превосходства России над США в наземных ядерных силах
Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил, поскольку своевременно модернизировала вооружения.
Армия и оружие
Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике
Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Авто
Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Общество
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Армия и оружие
Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР
В социальных сетях появилась фотография модернизированного луганскими ополченцами трофейного украинского танка Т-64БМ "Булат".
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Футбол
Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера
Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
Армия и оружие
Военно-морской флот России готовит мощный ответ «Мистралям»
Спорт
Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы
Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.