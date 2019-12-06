Экономика
Газета.RuSaudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.
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Здоровье
Браслеты вместо историй болезни вводят для пациентов в Приморье
Два медицинских учреждения в Приморском крае стали участниками пилотного проекта по внедрению специальных браслетов для пациентов со штрихкодом.
Общество
В Москве скончался отравившийся «Кротом» математик
Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Наука
Мозг полярников за 14 месяцев в Антарктиде уменьшился
Гаджеты
Apple выпустит iPhone в 2021 году без разъёмов
Армия и оружие
Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Политика
В Турции объяснили покупку российских С-400
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит административное здание
В центре Екатеринбурга тушат пожар в здании на улице Радищева, 60. Горит третий этаж, сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на эстафету в Эстерсунде
Стал известен предварительный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Общество
Повысит зарплату в регионах: общая система оплаты учителей
Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Вице-президент АвтоВАЗа по дизайну, автор фирменного «Х-стиля» автомобилей LADA Стив Маттин рассказал в интервью СМИ, когда качество автомобилей LADA станет лучше.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Шоу-бизнес
Вдова Евгения Осина выиграла суд за квартиру
Певец ушел из жизни в прошлом году. После него осталась квартира в Москве, отошедшая в собственность родной дочери Агнии.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Общество
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
Армия и оружие
Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах
Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты.
Общество
ГИБДД готовит изменения в теоретический экзамен на права
Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.