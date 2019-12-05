с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Общество Глава СПЧ назвал приговор Егору Жукову сбалансированным Сегодня суд приговорил Егора Жукова к 3 годам условно по обвинению в призывах к экстремизму.

Здоровье Метформин от диабета может провоцировать рак Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.

Общество Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.

Авто Новый Kia Mohave сертифицировали для России На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один Бывший президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, советуют действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Происшествия Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

Политика Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube в России На традиционной встрече журналистов с Дмитрием Медведевым эпатажная ведущая Анастасия Ивлеева высказала опасение, что в России могут закрыть Ютуб.

Кино Венсан Кассель привез в Москву новый фильм Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.

Политика Китай ввел ответные ограничения в отношении дипломатов из США «В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — приводит агентство ТАСС слова представителя.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Футбол Семину вручили Орден Александра Невского Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Политика Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.

Кино Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли Канадский актер Мена Массуд, который сыграл Аладдина в одноименном фильме Гая Ричи, рассказал, что после выхода картины, не получил ни одного приглашения на пробы, сообщает Daily Mail.

Общество Масштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав По версии следствия, должностные полномочия превысил замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, что привело к крупному ущербу.

Политика Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданам страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Футбол Габулов покинул пост президента «Алании» Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.

Футбол ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.