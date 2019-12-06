Экономика
ИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
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Владимир Федотов покинул «Оренбург»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
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США и Иран обменялись заключенными
Вашингтон передал Тегерану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре прошлого года, а Иран отдал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016-м году был задержан в Исламской республике по подозрению в шпионаже.
Политика
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Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
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«Реал» обыграл «Эспаньол» на своем поле
Матч 16-го тура чемпионата Испании Реал Эспаньол завершился с результатом 2:0.
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Защитник «Тамбова» Максим Осипенко переходит в «Ростов»
Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит за Осипенко 500 тыс. евро. Осипенко перешел в «Тамбов» летом 2019 года.
Музыка
София Ротару выступит на «Песне года» в Москве
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
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Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
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В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед
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