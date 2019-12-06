Экономика

ИзвестияИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
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События отрасли – 5 декабря

Агентство нефтегазовой информации04 декабря в 22:49

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАССвчера в 10:50

Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн

ПРАЙМвчера в 11:22

Как крупнейшее в мире IPO и сделка ОПЕК повлияют на нефтяные цены

REGNUMвчера в 05:44

Торговля акциями Saudi Aramco начнется 11 декабря

Вести.Финансвчера в 09:16

Крупнейшее в истории IPO провела Saudi Aramco

Евразия Dailyвчера в 01:31

В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известиявчера в 11:30
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Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru вчера в 01:03
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В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
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YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
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Происшествия

В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 23:42
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В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
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«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Грета Тунберг заявила о безрезультативности экоактивизма

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на то, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду школьными методами.
Газета.Ru вчера в 12:53
Общество

В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:42
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Наука

Ледокол «Капитан Драницын» вморозят в арктические льды

Ледокол «Капитан Драницын» станет базой для арктической экспедиции. Для этого его вморозят во льдину.
Би-порт вчера в 05:31
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
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ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Somanyhorses 05 декабря в 10:09
Авто

В России скоро появится обновленный Hyundai Solaris

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
МонаВиста 04 декабря в 12:37
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Российская газета вчера в 23:40
Экономика

Медведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
REGNUM 05 декабря в 04:08
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
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Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru 04 декабря в 20:17
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК вчера в 22:27
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Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
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День Катерины Санницы: что запрещено делать 7 декабря

7 декабря в народе прозвали днем Катерины Санницы, так как именно в этот день открывали санную дорогу.
Волгоградская правда вчера в 23:48
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК вчера в 05:30
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Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»

Федор Добронравов, который является исполнителем главной роли в сериале «Сваты», поделился информацией относительно съемок седьмого сезона.
Подмосковье Сегодня 04 декабря в 13:45
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
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2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

ТАСС вчера в 21:28
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Врачи назвали продукты, вызывающие мигрень и депрессию

Некоторые продукты могут удивительным образом повлиять на головной мозг — вызвать панику или наоборот помочь побороть депрессию.
News.ru 04 декабря в 05:55
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

В Чите Ингодинский районный суд изберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте автобуса, упавшего с моста на лед 1 декабря.
Газета.Ru вчера в 19:55
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