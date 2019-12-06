Экономика
ИзвестияПоказатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Грета Тунберг заявила о безрезультативности экоактивизма
Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на то, что не видит реальных результатов экоактивизма и не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду школьными методами.
Общество
В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск
"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Наука
Ледокол «Капитан Драницын» вморозят в арктические льды
Ледокол «Капитан Драницын» станет базой для арктической экспедиции. Для этого его вморозят во льдину.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Общество
ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Авто
В России скоро появится обновленный Hyundai Solaris
Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Экономика
Медведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Религия
День Катерины Санницы: что запрещено делать 7 декабря
7 декабря в народе прозвали днем Катерины Санницы, так как именно в этот день открывали санную дорогу.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»
Федор Добронравов, который является исполнителем главной роли в сериале «Сваты», поделился информацией относительно съемок седьмого сезона.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Здоровье
Врачи назвали продукты, вызывающие мигрень и депрессию
Некоторые продукты могут удивительным образом повлиять на головной мозг — вызвать панику или наоборот помочь побороть депрессию.
Происшествия
Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
В Чите Ингодинский районный суд изберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте автобуса, упавшего с моста на лед 1 декабря.