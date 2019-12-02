с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Политика Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.

Политика Песков прокомментировал дело студента Жукова Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.

Политика Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи Что подготовлено к переговорам в Сочи Ранее планировалось, что президенты торжественно подпишут план интеграции на 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве — 8 декабря.

Политика National Interest: НАТО толкает США к «внешнеполитическому безумию» Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.

Политика Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Технологии Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.

Политика Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".

Наука Генетики объяснили процесс самоодомашнивания людей Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.

Энергетика ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.

Технологии Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10 Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».