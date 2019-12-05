с чего всё началось

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.

Цемент и его применение

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".

Политика Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.

Спорт Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого лимита скорости Министерство внутренних дел выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Политика В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».

Общество Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.