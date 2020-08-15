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КП - Беларусь
КП - Беларусь

«Покажи Окрестина!» К сотрудникам Белтелерадиокомпании приехали Наталья Эйсмонт и Наталья Кочанова. Сотни человек просят журналистов говорить правду

Вечером 15 августа стало известно, что председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт едут к журналистам Белтелерадиокомпании на Макаенка, 9. К этому времени у входа собрались сотни человек, многие из них с плакатами.В источнике

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Хабиб Нурмагомедов: не думаю, что Гэтжи опаснее в стойке, чем Конор

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в отеле StandArt в Москве раскрыл множество тем – от предстоящего боя с Джастином Гэтжи и реванша с Конором Макгрегором до политики и религии.
Молодежь Дагестанавчера в 09:28
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