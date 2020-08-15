«Покажи Окрестина!» К сотрудникам Белтелерадиокомпании приехали Наталья Эйсмонт и Наталья Кочанова. Сотни человек просят журналистов говорить правду

Вечером 15 августа стало известно, что председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт едут к журналистам Белтелерадиокомпании на Макаенка, 9. К этому времени у входа собрались сотни человек, многие из них с плакатами.