«Покажи Окрестина!» К сотрудникам Белтелерадиокомпании приехали Наталья Эйсмонт и Наталья Кочанова. Сотни человек просят журналистов говорить правду
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Вечером 15 августа стало известно, что председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт едут к журналистам Белтелерадиокомпании на Макаенка, 9. К этому времени у входа собрались сотни человек, многие из них с плакатами.В источнике