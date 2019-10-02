Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась победой «Баварии» со счётом 7:2. Четыре гола в составе мюнхенцев забил Серж Гнабри, дубль на счету Роберта Левандовски, ещё один мяч добавил Джошуа Кимих. У «Тоттенхэма» поражали ворота соперника Сон Хён Мин и Харри Кейн, реализовавший пенальти.

Здоровье ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43% Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Космос «Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.

Футбол Семин спрогнозировал победу «Атлетико» на Лиге чемпионов Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итоги второго матча группового этапа "Лиги чемпионов", в котором его команда проиграла на своем поле мадридскому "Атлетико" (0:2).

Авто Снимки нового Hyundai Tucson появились в Сети Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson рассекретили на фотографиях в Сети.

Общество Вся Сеть не может найти леопарда на фото Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Наука От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.

Космос Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Экономика Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Армия и оружие Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.

Общество У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.

Футбол Семак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит.

Происшествия В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Общество Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Авто Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.

Политика Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.