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Политика Верховная рада приняла законопроект об импичменте президента Верховная рада Украины приняла законопроект о процедуре импичмента президента, сообщает «Интерфакс-Украина».

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