Футбол
Soccer.ruПокер Роналду, победа Англии и другие результаты отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион Под Горицом
|46′
Марек Сухи
Якуб Брабец
Ристо Радунович
|53′
|54′
Томаш Соучек
|58′
Лукаш Масопуст
Никола Вукчевич
Марко Бакич
|68′
Ристо Радунович
Фатос Бечирай
|73′
Небойша Косович
Вукан Савичевич
|73′
Адам Марушич
|74′
|75′
Якуб Янкто
|77′
Лукаш Масопуст
Ян Копиц
|82′
Томаш Соучек
|90′+1′
Патрик Шик
Михал Крменчик
|90′+5′
Владимир Дарида
Черногория
Расстановка 4‑5‑1
1
Петкович
23
Марушич
5
Лагатор
6
Томашевич
11
Бечирай
21
Больевич
15
Хочко
14
Савичевич
8
Бакич
7
Вешович
9
Мугоша
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
13
Копиц
8
Дарида
21
Крал
15
Соучек
14
Янкто
11
Крменчик
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
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