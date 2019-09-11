Футбол
RT на русскомПокер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ЛФФ»
|7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
|28′
|56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
|62′
Криштиану Роналду
|65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
|65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
|69′
|76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
|77′
|79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
|89′
Бернарду Силва
Пицци
|90′+2′
Вильям Карвалью
Литва
Расстановка 4‑5‑1
16
Шеткус
13
Миколиунас
3
Палионис
4
Гирдвайнис
19
Андрюшкявичус
14
Сливка
21
Воробьевас
11
Шимкус
7
Жулпа
6
Казлаускас
20
Петравичюс
1
Патрисиу
20
Канселу
4
Диаш
6
Фонте
5
Геррейру
18
Невеш
14
Карвалью
15
Силва
17
Гедеш
23
Феликс
21
Пицци
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Политика
Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 22:31
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Общество
Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте
Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
RT на русском 22:24
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 12:30
Гаджеты
Россия лидирует по количеству зараженных Android-смартфонов
Международная антивирусная компания ESET провела исследование, по результатам которого выяснила, какие страны мира оказались в лидерах по числу зараженных устройств.
Ferra 10:09
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости 21:23
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.
Комсомольская правда 17:30
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° 17:11
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38
Политика
CNN узнал о списке из десяти кандидатур на замену Болтона
Администрация президента США рассматривает кандидатуры десяти человек на замену Джона Болтона на посту советника президента по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
Интерфакс 21:33
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета 16:51
Авто
Модель Mercedes-Benz G63 6×6 может стать самым крутым автомобилем в истории
Автомобиль компании Mercedes-Benz претендует на звание самой безумной машиной бренда.
Car.ru 21:23
Политика
ЦИК назвал преступлением передачу удостоверений КПРФ штабу Навального
Булаев напомнил, что на просторах электронных СМИ появлялась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог предоставить штабу Алексея Навального большое количество незаполненных бланков для наблюдателей на избирательных участках.
iReactor 10:35
Политика
Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии
Глава правящей Либерально-демократической партии Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ провел перестановки в составе руководства партии, объявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии генеральный секретарь Тосихиро Никаи, сохранивший свой пост.
РИА Новости 22:03
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Здоровье
Названа причина избыточного веса у детей до трех лет
Эксперт назвал одну из основных причин появления избыточного веса у детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Общество
Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.
Ведомости 05:07
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08