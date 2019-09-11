Футбол

RT на русскомRT на русскомПокер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Криштиану Роналду: «Счастлив и наслаждаюсь моментом. Я должен помогать сборной»

Sports.ru17:33

Криштиану Роналду — о покере в ворота Литвы: «Я живу в футболе не ради личных трофеев»

Спорт-Экспресс17:48

Роналду: наслаждаюсь уровнем, которого достигла сборная Португалии

Чемпионат18:00

Роналду раздал автографы литовским болельщикам в Вильнюсе

Sputnik Литва01:25

Литва - Португалия - 1:1: Роналду забил 90-й гол за национальную команду. ВИДЕО

Sport.ru16:13

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

Sport24.ru18:06

Роналду забил четыре мяча в ворота Литвы

Советский спорт17:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:30, Вашингтон
Кино

Paramount переснимет боевик «Без лица»

Экономика сегодня 13:38
Культура

Защита Харви Вайнштейна уличила Гвинет Пэлтроу во лжи

Kinonews.ru 13:51
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону горит сухая трава на площади 2 тыс. кв. м

REGNUM 15:06
Политика

Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»

Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.
Известия 19:43
Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

РИА Новости 20:16
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь.
РБК 09:42
Политика

Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 12:19
Происшествия

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости 07:41
Общество

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см

ТАСС вчера в 20:57
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Единоборства

Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории.
Известия 15:43
Здоровье

Названа одна из причин избыточного веса у детей до трех лет

Научный сотрудник Министерства здравоохранения Ольга Лукоянова назвала шоколад основной причиной избыточного веса у маленьких детей.
Piter.tv 14:58
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Армия и оружие

Разработчик раскрыл особенности новейшего корвета «Меркурий»

Корвет проекта 20386 будет иметь особую форму корпуса и двигатели, что позволило разработчикам увеличить скорость корабля на развитом волнении.
ТК Звезда 07:48
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
Daily Storm вчера в 08:30
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Наука

Как заставить воду излучать свет: сонолюминесценция

Звуковые волны захватывают крошечные кавитационные пузырьки в воде, заставляя их сжиматься и расширяться.
Популярная механика 12:20
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Александра Ревву с 45-летием

Алла Пугачева поздравила Александра Ревву с 45-летием Примечательно, что Ревву поздравили сегодня многие звезды, среди которых поп-король Филипп Киркоров.
Вокруг ТВ 11:24
Наука

Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды

Naked Science 03 сентября в 20:02
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50

На Багамских островах в результате урагана «Дориан» погибли по меньшей мере 50 человек, при этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
RT на русском 18:35
Футбол

Назначены судьи на матчи девятого тура РПЛ

На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи девятого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 16:24
Путешествия

Посол рассказал о причинах гибели россиян на курортах в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что с начала туристического сезона около 90 граждан РФ скончались в Турции.
РЕН ТВ 20:19
Здоровье

Названы девять опасных свойств зеленого чая

Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 22:34
Экономика

Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд

Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное