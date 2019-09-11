Футбол

RT на русскомRT на русскомПокер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
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