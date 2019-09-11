Футбол
RT на русскомПокер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ЛФФ»
|7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
|28′
|56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
|62′
Криштиану Роналду
|65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
|65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
|69′
|76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
|77′
|79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
|89′
Бернарду Силва
Пицци
|90′+2′
Вильям Карвалью
Литва
Расстановка 4‑5‑1
16
Шеткус
13
Миколиунас
3
Палионис
4
Гирдвайнис
19
Андрюшкявичус
14
Сливка
21
Воробьевас
11
Шимкус
7
Жулпа
6
Казлаускас
20
Петравичюс
1
Патрисиу
20
Канселу
4
Диаш
6
Фонте
5
Геррейру
18
Невеш
14
Карвалью
15
Силва
17
Гедеш
23
Феликс
21
Пицци
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
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