Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.

Финансы ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.

Политика Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.

Шоу-бизнес Ксения Собчак нежно поздравила Максима Виторгана с днем рождения В честь дня рождения своего бывшего супруга Максима Виторгана телеведущая Ксения Собчак опубликовала весьма трогательный пост, в котором она поздравила его с праздником особенным образом.

Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Армия и оружие Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).

Финансы Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.

Политика Зеленский провел встречу с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Финансы ЦБ обнаружил «дыру» в капитале московского «РАМ банка» в 1,8 млрд руб Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "РАМ банка", лишенного лицензии в июле этого года, составил 1,79 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.

Происшествия AP: в Иллинойсе товарный поезд сошел с рельсов Товарный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, частично сошел с рельсов и вызвал пожар во вторник на отрезке железной дороги в 14 км южнее американского города Сент-Луис (штат Иллинойс).

Политика CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.

Происшествия В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Экономика Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

Общество ЕСПЧ разрешил россиянину показывать свои порнофильмы Заявление на получение лицензии россиянин, обладающий авторскими правами на более чем 1,5 тысячи порнофильмов, направил в 2003 году.

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.

Технологии Русская «шестерка»: в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G Прототип модема для сетей 6G разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Политика Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.

Авто Новый Land Rover Defender представлен официально На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".