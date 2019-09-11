Футбол

RT на русскомRT на русскомПокер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020. Встреча, проходившая в Вильнюсе, завершилась со счётом 1:5. В составе сборной Португалии четыре гола на счету Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Криштиану Роналду — о покере в ворота Литвы: «Я живу в футболе не ради личных трофеев»

Спорт-Экспресс17:48

Роналду: наслаждаюсь уровнем, который достигла сборная Португалии

Чемпионат18:00

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

Sport24.ru18:06

Криштиану Роналду: «Счастлив и наслаждаюсь моментом. Я должен помогать сборной»

Sports.ru17:33

Литва - Португалия - 1:1: Роналду забил 90-й гол за национальную команду. ВИДЕО

Sport.ru16:13

Роналду забил четыре мяча в ворота Литвы

Советский спорт17:07

Роналду оформил десятый «покер» в карьере

Евро-футбол.ру17:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Финансы

ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения

Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Российская газета 18:25
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело 00:12
Общество

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 16:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак нежно поздравила Максима Виторгана с днем рождения

В честь дня рождения своего бывшего супруга Максима Виторгана телеведущая Ксения Собчак опубликовала весьма трогательный пост, в котором она поздравила его с праздником особенным образом.
ГлобалМСК.ру 13:15
Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Армия и оружие

Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
РБК 16:37
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Гаджеты

Apple представила три новые модели iPhone

Коммерсантъ 14:31
Финансы

Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Политика

Зеленский провел встречу с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Финансы

ЦБ обнаружил «дыру» в капитале московского «РАМ банка» в 1,8 млрд руб

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "РАМ банка", лишенного лицензии в июле этого года, составил 1,79 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
ТАСС 14:51
Общество

Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

AP: в Иллинойсе товарный поезд сошел с рельсов

Товарный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, частично сошел с рельсов и вызвал пожар во вторник на отрезке железной дороги в 14 км южнее американского города Сент-Луис (штат Иллинойс).
ТАСС 16:54
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых

Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Политика

CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона

Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Экономика

Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год

Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Общество

ЕСПЧ разрешил россиянину показывать свои порнофильмы

Заявление на получение лицензии россиянин, обладающий авторскими правами на более чем 1,5 тысячи порнофильмов, направил в 2003 году.
Ruposters.ru 11:47
Политика

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Технологии

Русская «шестерка»: в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G

Прототип модема для сетей 6G разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ.
Известия 17:01
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
Daily Storm вчера в 08:30
Авто

Новый Land Rover Defender представлен официально

На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Наука

Названа опасность употребления мяса курицы и индейки

Известия 09:47
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное