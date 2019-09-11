Футбол

Sport.ruSport.ruРоналду стал лучшим бомбардиром отборочных этапов чемпионатов Европы

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичюс
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
Вчера Криштиану Роналду оформил покер в ворота Литвы и помог Португалии выиграть матч квалификации Евро-2020 со счётом 5:1. Таким образом, Роналду довёл свой бомбардирский счёт в квалификациях до 25 и обошёл бывшего форварда сборной Ирландии Робби Кина, который остановился на 23-х голах.
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