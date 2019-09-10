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Футбол Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».

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