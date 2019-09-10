Футбол

Газета.RuГазета.RuПокер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Литва — Португалия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ЛФФ»
7′
Криштиану Роналду
Витаутас Андрюшкявичус
28′
56′
Бруну Фернандеш
Рафа Силва
62′
Криштиану Роналду
65′
Криштиану Роналду
Каролис Лаукжямис
Деимантас Петравичус
65′
Мантас Куклис
Артурас Жулпа
69′
76′
Криштиану Роналду
Овидиус Вербицкас
Донатас Казлаускас
77′
79′
Криштиану Роналду
Гонсалу Гедеш
89′
Бернарду Силва
Пицци
90′+2′
Вильям Карвалью
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Вильнюсе, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей покер оформил Криштиану Роналду, также мяч забил Вилльям Карвалью.
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