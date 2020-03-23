Происшествия
REGNUMПохищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт». Девочка была обнаружена сотрудниками полиции.
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с чего всё началось
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела по пункту «д» части 2 статьи 126 УК ( «Похищение несовершеннолетнего»), а также части 1 статьи 293 УК («Халатность»).Lenta.ruвчера в 12:08
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Новорождённый ребёнок, который был похищен из перинатального центра Йошкар-Олы, найден живым
Ваш новый день Йошкар-Ола00:03
Весь личный состав полиции Марий Эл разыскивает похитительницу новорожденной девочки из роддома
Pro Город Йошкар-Олавчера в 10:45
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Происшествия
На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар
Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Наука
Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Политика
В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
Происшествия
Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили
Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Энергетика
Цены на газ в Европе рекордно упали
Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.
Происшествия
Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины
В Магадане завершилось расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего местного жителя в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девяти лет.
Общество
В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля
Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Экономика
Южная Корея выделит около 80 миллиардов для помощи бизнесу
Южнокорейские власти приняли решение о выделении около 79,7 миллиарда долларов на помощь бизнесу, пострадавшему от распространения коронавируса нового типа.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Футбол
Игру Лиги чемпионов назвали одной из причин вспышки коронавируса
Игра "Аталанты" и "Валенсии" закончилась победой итальянцев со счетом 4:1.
Шоу-бизнес
Снимавшаяся у Феллини актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса
Знаменитой в 50-60 годы XX века артистке было 89 лет. Итальянская актриса Лючия Бозе умерла в Испании от коронавируса в возрасте 89 лет.
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей
Авто
Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz
Одна из разработок украинских тюнеров – «Победа» на основе Mercedes-Benz CL 500 – продаётся по стоимости в 36 000 евро (3,029 млн рублей).
Наука
Новый аппарат способен в четыре раза ускорить пересадку органов
Разработанное учеными устройство позволило провести пересадку сердца и легкого человека, кровообращение которого остановилось до момента изъятия органов для трансплантации.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Спорт
В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020
Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.