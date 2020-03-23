Происшествия

REGNUMREGNUMПохищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт». Девочка была обнаружена сотрудниками полиции.
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с чего всё началось
Следственный комитет республики возбудил
 уголовные дела по пункту «д» части 2 статьи 126 УК ( «Похищение несовершеннолетнего»), а также части 1 статьи 293 УК («Халатность»).
Lenta.ruвчера в 12:08

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Новорождённый ребёнок, который был похищен из перинатального центра Йошкар-Олы, найден живым

Ваш новый день Йошкар-Ола00:03

Младенца в Йошкар-Оле похитила женщина, потерявшая ребенка при родах

Yocity1200:41

Весь личный состав полиции Марий Эл разыскивает похитительницу новорожденной девочки из роддома

Pro Город Йошкар-Олавчера в 10:45

В Йошкар-Оле нашли похищенного из роддома ребенка, сообщил источник

РИА Новостивчера в 16:22

Похищенную в Йошкар-Оле новорождённую девочку нашли

MariMediaвчера в 16:16

Субботний вечер в Йошкар-Оле закончился кровавым конфликтом

Марийская правдавчера в 11:15

Полиция обнаружила девочку, пропавшую из роддома в Йошкар-Оле

ТАССвчера в 16:57
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Происшествия

На рыболовецком судне в Охотском море произошел пожар

Пожар произошел на борту рыболовецкого судна "Восток 2" в Охотском море, к нему следует спасательное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:42
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс вчера в 03:49
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv 00:26
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Энергетика

Цены на газ в Европе рекордно упали

Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.
Lenta.ru вчера в 05:19
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

В Магадане завершилось расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего местного жителя в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девяти лет.
Известия вчера в 23:13
Общество

В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
ТАСС вчера в 22:27
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru вчера в 21:46
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Экономика

Южная Корея выделит около 80 миллиардов для помощи бизнесу

Южнокорейские власти приняли решение о выделении около 79,7 миллиарда долларов на помощь бизнесу, пострадавшему от распространения коронавируса нового типа.
Московский Комсомолец 00:43
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Футбол

Игру Лиги чемпионов назвали одной из причин вспышки коронавируса

Игра "Аталанты" и "Валенсии" закончилась победой итальянцев со счетом 4:1.
ProstoProSport вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Снимавшаяся у Феллини актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

Знаменитой в 50-60 годы XX века артистке было 89 лет. Итальянская актриса Лючия Бозе умерла в Испании от коронавируса в возрасте 89 лет.
Пятый канал вчера в 22:21
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета вчера в 09:30
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Единоборства

Глава UFC заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей

Vprognoze.ru вчера в 22:27
Авто

Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz

Одна из разработок украинских тюнеров – «Победа» на основе Mercedes-Benz CL 500 – продаётся по стоимости в 36 000 евро (3,029 млн рублей).
CarsWeek.ru 22 марта в 14:25
Происшествия

В центре Москвы 450 квартир остались без тепла и горячей воды

РИА Новости 00:12
Наука

Новый аппарат способен в четыре раза ускорить пересадку органов

Разработанное учеными устройство позволило провести пересадку сердца и легкого человека, кровообращение которого остановилось до момента изъятия органов для трансплантации.
Rusargument вчера в 15:36
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 22 марта в 16:55
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru 22 марта в 08:48
Спорт

В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Русская Планета вчера в 19:31
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