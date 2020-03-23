Происшествия

REGNUMREGNUMПохищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «Лиза Алерт». Девочка была обнаружена сотрудниками полиции.
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с чего всё началось
Следственный комитет республики возбудил
 уголовные дела по пункту «д» части 2 статьи 126 УК ( «Похищение несовершеннолетнего»), а также части 1 статьи 293 УК («Халатность»).
Lenta.ru12:08

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Полиция обнаружила девочку, пропавшую из роддома в Йошкар-Оле

ТАСС16:57

В Йошкар-Оле нашли похищенного из роддома ребенка, сообщил источник

РИА Новости16:22

В Йошкар-Оле украли новорожденную из перинатального центра

Московский Комсомолец в Марий Эл08:46

Субботний вечер в Йошкар-Оле закончился кровавым конфликтом

Марийская правда11:15

Из перинатального центра Йошкар-Олы украли новорожденного ребенка

Yocity1210:08

Похищенную в Йошкар-Оле новорождённую девочку нашли

MariMedia16:16

Весь личный состав полиции Марий Эл разыскивает похитительницу новорожденной девочки из роддома

Pro Город Йошкар-Ола10:45
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Политика

США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд

Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
RT на русском 19:30
Общество

За сутки в России 61 человек заразился коронавирусом

В России по данным на 22 марта получили диагноз "коронавирусная инфекция" 367 человек. В стране 61 новый случай заражения.
Территория.Самара 01:01
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Общество

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Чита.Ру 20:43
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Технологии

Россияне на «удаленке» предпочитают сервисы для видеоконференций и самообразования

Массовый переход сотрудников российских компаний на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию, следует из предоставленных РБК данных компании SimilarWeb.
Коммерсантъ 22:21
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости 22:14
Политика

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Известия 22:41
Экономика

Обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия ударила по Трампу – Делягин

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
REGNUM 10:17
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Политика

В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
REGNUM 08:38
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru 21:48
Автоспорт

Чжоу Гуаньюй выиграл виртуальный Гран-при Бахрейна, Шварцман сошёл

Пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй одержал победу в виртуальном Гран-при Бахрейна, организованном Формулой-1 после отмены этапа из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 17:27
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты.
Комсомольская правда 17:35
Недвижимость

Не упустить момент: стоит ли покупать/продавать квартиру прямо сейчас

Ситуация на вторичном рынке жилья Старой Москвы выглядит сейчас следующим образом.
РБК 04:35
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь

Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Российская газета 22:25
Игры

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован студией GSC Game World в годовщину выхода первой части игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", пишет "Лента.ру".
Инфорос 12:03
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 20:08
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
Газета.Ru 19:42
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит 05:06
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета 10:29
Здоровье

Мобильная помощь самоизолированным создаётся в Приамурье

Благовещенск, 24 марта 2020, 03:58 — REGNUM В Приамурье формируются мобильные медицинские бригады по наблюдению за амурчанами, находящимися на изоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 20:58
Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
МИР 24 08:09
Здоровье

Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевших.
Газета.Ru 22:57
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Риск летального исхода при коронавирусе повышается для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.
Парламентская газета вчера в 03:04
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия 21:55
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