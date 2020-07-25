Происшествия
РИА НовостиПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. В краже ребенка подозревают 40-летнюю женщину, которая привезла его к себе домой.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Политика
Зеленский о вакцине от SARS-CoV-2: «Весь мир выстраивается в очереди»
Киев, 25 июля 2020, 18:17 — REGNUM Среди первых стран, которые смогут купить вакцину от коронавируса, должна быть и Украина.
REGNUM 11:17
Футбол
«Колос» разгромил «Днепр-1» в полуфинале плей-офф за путевку в Лигу Европы
В чемпионате Украины состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за путевку в Лигу Европы.
Bookmaker-ratings.ru 12:12
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Общество
Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин
Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни.
Известия 12:44
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Захарова назвала Танзанию популярным направлением у туристов РФ
Возобновление авиасообщения РФ с Танзанией вызвано популярностью этого направления у россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Народные новости 04:30
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК 23 июля в 10:08
Общество
Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ
В Балтийске Калининградской области зрителей, пришедших посмотреть на генеральную репетицию парада по случаю Дня Военно-морского флота, накрыло гигантской волной.
Lenta.ru 08:54
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Фигурное катание
Россиянка развивает фигурное катание в Эмиратах. Хотя на всю страну три катка, а лед надо делить с хоккеистами
Бывшая российская фигуристка Александра Иевлева уже почти десять лет развивает фигурное катание в колоритных восточных странах.
Матч ТВ 04:56
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
ТАСС Спорт 13:03
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Гаджеты
Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа
ToDay News Ufa 06:57
Происшествия
В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении
Профиль вчера в 07:28
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 16 случаев коронавируса
16 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 05:17
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11