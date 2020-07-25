В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. В краже ребенка подозревают 40-летнюю женщину, которая привезла его к себе домой.

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

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