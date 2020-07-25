Происшествия
Российская газетаПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации новой консоли Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале игровой приставки.
Live24 03:53
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Общество
Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс
Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
Evo-rus.com 11:47
Политика
ЦИК объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Москва / AbsolutTV.ru / Новости / На заседании Центризбиркома глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на региональных и местных выборах 13 сентября 2020 года досрочное голосование будет проводиться 11 и 12 сентября.
Absolut TV вчера в 06:38
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Единоборства
Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым
Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 06:35
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
Автоспорт
В «Хонде» объяснили существенное отставание от «Мерседеса» на старте сезона Ф-1
Чемпионат 10:48
Политика
Митрополит Иларион посетовал, что не может посетить могилу деда
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетовал, что из-за запрета ему въезда на Украину он не может посетить могилу своего деда.
РИА Новости 11:58
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Политика
Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Avtovesti.com 07:15
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Космос
В Роскосмосе подтвердили запуск «Протона» со спутниками связи
Ракета "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартует 30 июля, говорится в сообщении Роскосмоса.
Газета.Ru 11:34
Общество
На Украине вновь не смогли поднять затонувший танкер Delfi
Одесса, Украина, 25 июля 2020, 08:55 — REGNUM Повторная попытка поднять затонувший у берегов Одессы танкер Delfi опять завершилась неудачно, написал 24 июля глава Одесской областной администрации Максим Куцый на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:55
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Единоборства
Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова
Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.
Metaratings 05:17
Происшествия
Задержана глава штаба Transparency International в Екатеринбурге
Уральский меридиан 09:02