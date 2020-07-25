Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

РИА Новости17:43

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

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Похищенного в роддоме Сальска младенца нашли живым в Калмыкии

Donday.ru09:20

Похищенного из роддома новорожденного вернули матери

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Задержана подозреваемая в похищении ребёнка из сальского роддома

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Матери похищенного под Ростовом младенца предлагали обменяться детьми

РЕН ТВ07:00

В Ростовской области следователи вернули матери похищенного младенца

КП - Ростов-на-Дону15:10
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Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia

Car.ru 23 июля в 12:34
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
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Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании

Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании.
Lenta.ru 20:48
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«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Облака

Как сообщает The Sun, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы составить конкуренцию «Челси».
Sport24.ru 03:28
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Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
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Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
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Культура

В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Наука

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.
Российская газета 13:23
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Происшествия

В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Газета.Ru 20:06
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Происшествия

Женщина сбросила тело мужа в яму и залила бетоном под Белгородом

В Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Газета.Ru 20:36
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Единоборства

Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
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Руссо туристо покоряет Танзанию

Может, не так дорого, как наш Сочи, но все же. Танзания в этой троице — темная лошадка.
Вечерняя Москва вчера в 11:51
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Политика

Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Весна 14:06
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Взгляд.ру 09:30
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем

Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Шоу-бизнес

Гузеева назвала картину со своим участием «худшим фильмом всех времен»

Lenta.ru 19:37
Общество

В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус

Вести.Ru 18:45
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Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая резко раскритиковала Собчак

Shraibikus News вчера в 09:51
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Политика

Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2»

Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.
ИА Красная Весна 21:07
Авто

Воронежские чиновники покупают три дорогих иномарки

Чиновники из Воронежа планируют купить дорогие иномарки за бюджетные деньги.
Car.ru вчера в 07:09
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Наука

Подтверждена способность собак по запаху определять коронавирус

Чтобы научить животных вынюхивать коронавирус, у ученых ушла неделя. В эксперименте приняли участие восемь собак.
Народные новости 04:25
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
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Происшествия

Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек

Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Армия и оружие

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Коммерсантъ 04:44
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Армия и оружие

Украина проводит подготовку к прекращению огня в Донбассе

Подразделения из состава объединённых сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.
News.ru 15:38
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