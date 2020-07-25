Происшествия
Российская газетаПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Авто
Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia
Car.ru 23 июля в 12:34
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Футбол
Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки
Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса 12:44
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании.
Lenta.ru 20:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Облака
Как сообщает The Sun, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы составить конкуренцию «Челси».
Sport24.ru 03:28
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Культура
В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Наука
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали чрезвычайно компактное устройство, позволяющее незамедлительно выявлять у человека наличие COVID-19.
Российская газета 13:23
Происшествия
Женщина сбросила тело мужа в яму и залила бетоном под Белгородом
В Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Газета.Ru 20:36
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Здоровье
Руссо туристо покоряет Танзанию
Может, не так дорого, как наш Сочи, но все же. Танзания в этой троице — темная лошадка.
Вечерняя Москва вчера в 11:51
Политика
Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Весна 14:06
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем
Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Gazeta.SPb 16:17
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая резко раскритиковала Собчак
Shraibikus News вчера в 09:51
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Политика
Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2»
Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.
ИА Красная Весна 21:07
Авто
Воронежские чиновники покупают три дорогих иномарки
Чиновники из Воронежа планируют купить дорогие иномарки за бюджетные деньги.
Car.ru вчера в 07:09
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Наука
Подтверждена способность собак по запаху определять коронавирус
Чтобы научить животных вынюхивать коронавирус, у ученых ушла неделя. В эксперименте приняли участие восемь собак.
Народные новости 04:25
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек
Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Коммерсантъ 04:44
Армия и оружие
Украина проводит подготовку к прекращению огня в Донбассе
Подразделения из состава объединённых сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.
News.ru 15:38