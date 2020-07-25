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Российская газета
Российская газета

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
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РИА Новости

Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома под Ростовом

РИА Новости17:43
Известия

Похищенного из роддома под Ростовом младенца вернули родителям

Известия17:02
РЕН ТВ

Матери похищенного под Ростовом младенца предлагали обменяться детьми

РЕН ТВвчера в 07:00
ТАСС

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАССвчера в 13:47
RT на русском

Подозреваемая в похищении ребёнка в Ростовской области задержана

RT на русскомвчера в 12:09
Газета.Ru

Украденного из роддома под Ростовом ребенка вернули матери

Газета.Ruвчера в 13:59
Donday.ru

Похищенного в роддоме Сальска младенца нашли живым в Калмыкии

Donday.ruвчера в 09:20
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
RT на русском24 июля в 12:45
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфаксвчера в 06:51
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Стартовое оборудование для «Ангары» идет на космодром Восточный по Севморпути

Пока на Байконуре готовят к плановой отправке на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-15" на космодром Восточный по Севморпути следует грузовое судно "Баренц" с многотонным оборудованием для предстартовой подготовки ракеты-носителя "Ангара".
Российская газета23 июля в 06:45
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Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

Защитник сборной России Игорь Смольников объявил после победы в финале Олимп-Кубка России с "Зенитом" о возвращении в "Краснодар", а Андрей Талалаев покинул вылетевшие "Крылья Советов" и может возглавить одну из оставшихся в Премьер-лиге команд.
Газета.Ruвчера в 16:08
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Уиттакер и Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Роберт Уиттакер и экс-претендент на титул в полусреднем дивизионе Даррен Тилл показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 14 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
RT на русскомвчера в 04:18
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