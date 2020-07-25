Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

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