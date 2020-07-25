Происшествия
Российская газетаПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Avtovesti.com 07:15
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 17:23
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
BFM.ru 12:15
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Известия вчера в 17:40
Музыка
Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»
Актуальные Новости 04:41
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Российская газета 17:45
Гаджеты
Huawei представит китайскую версию Mate 40 Lite на следующей неделе
Сегодня Huawei опубликовала первый официальный тизер смартфона, сообщающий о том, что устройство будет представлено 27 июля.
3DNews вчера в 06:52
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service 22 июля в 02:34
Наука
Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние
Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
Газета.Ru 10:48
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Футбол
«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Наполи" одержали победу над "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 17:58
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести вчера в 10:14