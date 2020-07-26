с чего всё началось

В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в СК. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Политика Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info. 256

Политика Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений "Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян. 558

Путешествия Яндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс.Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс.Путешествиях", пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию. 2

Политика Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону. 30

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 230

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 18

Шоу-бизнес Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.

Экономика Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет. 235

Происшествия В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых клиентов Ранее газета «Известия» написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций. 23

Здоровье Ученые назвали продукты, увеличивающие вероятность внезапного инфаркта Специалисты провели исследование и выяснили, что некоторые распространенные продукты могут нанести урон здоровью.

Футбол Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 39

Футбол «Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы Анализ и прогноз матча АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» (26.07.2020) Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.