Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в СК. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
Читать в источнике
Комментировать83
с чего всё началось
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорождённый ребёнок мужского пола», — сообщили
 в Следственном комитете.
RT на русском07:05

Подробнее о событии

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

РИА Новости10:21

Новорожденного, которого похитили из роддома в Сальске, нашли в Калмыкии

Блокнот Ростов-на-Дону09:05

Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли

ТАСС09:00

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

1rnd.ru09:37

После собственного выкидыша жительница Калмыкии решилась на похищение младенца в Сальске

КП - Ростов-на-Дону10:16

Матери похищенного под Ростовом младенца предлагали обменяться детьми

РЕН ТВ07:00

Похищенного в роддоме Сальска младенца нашли живым в Калмыкии

Donday.ru09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Политика

Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
256
Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
558
Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
78
Путешествия

Яндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз

Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс.Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс.Путешествиях", пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
Газета.Ru 07:45
2
Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
858
Политика

Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону.
Lenta.ru 08:14
30
Космос

Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

Аргументы недели 23 июля в 07:37
Происшествия

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Коммерсантъ 08:06
57
Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
REGNUM вчера в 07:14
573
Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
230
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
18
Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
19
Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ 23 июля в 08:15
28
Общество

Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем

Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
Комсомольская правда 05:13
8
Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
546
Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
57
Шоу-бизнес

Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым

Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.
РИА Новости 10:07
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
335
Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

РИА Новости 08:42
73
Экономика

Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM вчера в 08:15
235
Происшествия

В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых клиентов

Ранее газета «Известия» написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций.
BFM.ru вчера в 12:50
23
Здоровье

Ученые назвали продукты, увеличивающие вероятность внезапного инфаркта

Специалисты провели исследование и выяснили, что некоторые распространенные продукты могут нанести урон здоровью.
Вечерний Волгоград 09:27
Музыка

Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ

Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
2
Общество

Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах

Наша версия вчера в 15:05
583
Происшествия

Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани

Коммерсантъ 09:28
16
Футбол

Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона

Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.
Газета.Ru 10:12
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
39
Футбол

«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы

Анализ и прогноз матча АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» (26.07.2020) Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат 09:45
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс вчера в 06:45
1,1K
Футбол

«Зенит» начал матч против «Химок» в финале Кубка России

Петербургский «Зенит» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках финала Кубка России по футболу.
Нева Спорт 10:00
Главное