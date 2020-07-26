Происшествия
РИА НовостиПохищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
В Калмыкии нашли похищенного из роддома в Ростовской области новорожденного, сообщили в СК. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
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с чего всё началось
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорождённый ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.RT на русском07:05
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После собственного выкидыша жительница Калмыкии решилась на похищение младенца в Сальске
КП - Ростов-на-Дону10:16
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Политика
Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
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"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Путешествия
Яндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз
Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс.Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс.Путешествиях", пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Политика
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону.
Lenta.ru 08:14
Космос
Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска
Аргументы недели 23 июля в 07:37
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
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Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ 23 июля в 08:15
Общество
Мясников предлагает увеличить штраф за использование телефона за рулем
Врач сравнил наказание за вождение в пьяном виде со штрафом за использование телефона за рулем.
Комсомольская правда 05:13
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
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Наташа Королева прокомментировала ДТП с Ефремовым
Певица Наташа Королева назвала трагедией аварию с актером Михаилом Ефремовым, в результате которой погиб человек.
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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
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Происшествия
В Альфа-банке подтвердили утечку данных некоторых клиентов
Ранее газета «Известия» написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций.
BFM.ru вчера в 12:50
Здоровье
Ученые назвали продукты, увеличивающие вероятность внезапного инфаркта
Специалисты провели исследование и выяснили, что некоторые распространенные продукты могут нанести урон здоровью.
Вечерний Волгоград 09:27
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
Общество
Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
Наша версия вчера в 15:05
Происшествия
Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани
Коммерсантъ 09:28
Футбол
Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона
Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.
Газета.Ru 10:12
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Футбол
«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы
Анализ и прогноз матча АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» (26.07.2020) Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Чемпионат 09:45
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс вчера в 06:45
Футбол
«Зенит» начал матч против «Химок» в финале Кубка России
Петербургский «Зенит» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках финала Кубка России по футболу.
Нева Спорт 10:00