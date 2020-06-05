Шоу-бизнес

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПохороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня", - написала поэтесса на своей странице в Facebook Воропаева уточнила, что урна с прахом Кокшенова будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя и народный артист будет похоронен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родственниками.
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Актера Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Михаил Кокшенов будет кремирован

StarHit.ru04:00

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Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Названы дата и время прощания с Михаилом Кокшеновым

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Когда состоится церемония прощания с Михаилом Кокшеновым?

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Прощание с Михаилом Кокшеновым состоится в воскресенье

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