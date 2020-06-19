Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему.

В Чувашии создали правительственную комиссию по организации похорон экс-главы республики Михаила Игнатьева. При этом его сменщик Олег Николаев уже выразил семье политика свои соболезнования.

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 202

Происшествия Устроивший стрельбу по полицейским в Москве скончался «Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — приводит «РИА Новости» слова представителя столичного главка ведомства Юлии Ивановой. 1,1K

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 397

Единоборства Тактаров прокомментировал поражение Волкова от Блейдса Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поражения Александра Волкова в противостоянии с Кёртисом Блейдсом, намекнув, что россиянину необходимо сменить команду. 11

Политика Трамп допустил возможность встречи с Мадуро Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Футбол Клопп: «Ливерпуль» и «Эвертон» безумно сражались, но футбола было мало Каждая из команд безумно сражалась, но футбола было мало. Матч был очень интенсивным с точки зрения физики.

Общество Владимир Путин наградил ставропольских медиков орденами и медалями Ордена Пирогова удостоены заведующая отделением Кристина Пурмак, заведующая отделом Ольга Семушкина, врачи Светлана Покотылюк, Татьяна Полонская, Виктория Хализева, а также биолог Ольга СироткинаМедалями Луки Крымского, согласно указу президента, награждены фельдшеры-лаборанты Светлана Дубачева, Мадина Кудайнетова и Валерия Поландова. 1,3K

Общество Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск. 649

Армия и оружие Иранский КСИР приступит к строительству ПВО дальнего действия Тегеран, 21 июня 2020, 06:59 — REGNUM 20 июня командующий иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Реза Шабан объявил, что организация планирует начать разработку систем ПВО дальнего действия.

Экономика Экономист назвал 4 способа накопить на большую пенсию Россияне могут получить дополнительный доход к пенсии несколькими способами, например пользуясь негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или приобретя инвестиционную недвижимость. 1

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 685

Футбол «Локомотив» победил в неполном составе Без фанатов и Рифата Жемалетдинова В воскресенье в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» провел первый официальный матч под руководством Марко Николича, который недавно был назначен на пост главного тренера вместо Юрия Семина.

Футбол «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.