Общество
Российская газетаПохороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
Чуть ранее Сергей Шойгу выразил соболезнования родственникам и близким Язова. Напомним, во вторник стало известно, что на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни последний маршал Советского Союза, бывший министр обороны Дмитрий Язов.
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с чего всё началось
Похороны состоятся 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза.РИА Новости01:59
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Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
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Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
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Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Экономика
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Общество
Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
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Общество
Сын Петра Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Шоу-бизнес
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Накануне актриса отметила 55-летний юбилей. 25 февраля исполнилось десять лет со дня смерти Владислава Галкина.
Происшествия
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В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.
Энергетика
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Происшествия
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Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Авто
Представили 4-колесный мотоцикл Lazareth LM 410
В отличие от модели LM 847, LM 410 оснащается 4-цилиндровым двигателем от Yamaha R1.
Экономика
В Минфине допускают снижение ипотечной ставки ниже 8% в 2020 году
Средняя ставка по ипотеке в России может стать меньше 8% уже в текущем году.
Общество
В Курганской области ждут Мишустина с министрами
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Здоровье
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Происшествия
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Баскетбол
Сборная России одержала волевую победу над Северной Македонией
Происшествия
В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок
Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением.
Здоровье
Дети медработников попадут в детские сады без очереди
Речь идет об установлении права на первоочередной прием в детсады для детей медработников поликлиник, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и скорой медицинской помощи.