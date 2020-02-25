Похороны состоятся 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза.

с чего всё началось

Чуть ранее Сергей Шойгу выразил соболезнования родственникам и близким Язова. Напомним, во вторник стало известно, что на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни последний маршал Советского Союза, бывший министр обороны Дмитрий Язов.

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