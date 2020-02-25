Общество

Российская газетаРоссийская газетаПохороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля

Чуть ранее Сергей Шойгу выразил соболезнования родственникам и близким Язова. Напомним, во вторник стало известно, что на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни последний маршал Советского Союза, бывший министр обороны Дмитрий Язов.
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Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Похороны состоятся 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза.
РИА Новости01:59

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Названа дата похорон маршала Язова

Известия05:37

Похороны маршала СССР Язова пройдут 27 февраля

РИА Новости04:33

Минобороны РФ назвало официальную дату похорон маршала СССР Язова

Газета.Ru04:49

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс01:15

Последнего маршала СССР похоронят на военном мемориальном кладбище

РБК02:14

Похороны маршала Язова состоятся 28 февраля

RT на русском01:41

Маршала Язова похоронят на военном кладбище в Мытищах

ТАСС01:41
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Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
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