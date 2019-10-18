Происшествия
REGNUMПохороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек
Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами. Проститься с девушкой пришли в том числе и те, кто ранее не был с ней знаком, но участвовал в её поисках и разделил с её близкими боль утраты.
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Гроб завалили цветами: в Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую из-за Audi
Екатеринбург Онлайн03:17
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Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Футбол
Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну
Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 16 октября в 03:50
Политика
Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед
Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.
РИА Новости 05:38
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Футбол
Роман Шаронов: То, что я было на видео, – я говорил не на камеру, а игрокам
Публикация видео прекратилась после того, как РФС оштрафовал клуб на один миллион рублей из-за того, что Шаронов фактически исполнял обязанности главного тренера, тогда как официально им является испанец Эдуардо Докампо.
Советский спорт 03:20
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник 16 октября в 18:33
Хоккей
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в спецформе с цитатой Тукая
Республика Татарстан 05:27
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Происшествия
Силовики задержали главу Белгородского района
Главу Белгородского района Анатолия Попкова задержали за получение взятки – информацию об этом подтвердили в управлении ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
АиФ - Черноземье 06:09
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.
Известия вчера в 16:13
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
RT на русском 05:23
Общество
Минтруд потратит год на изменение системы зарплат врачей
В разных городах врачи и медсестры жаловались на низкие зарплаты, переработки без компенсаций и нехватку штата.
Говорит Москва 03:49
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 11:43
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Волочкова показала неудачное декольте до пояса
Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру после родов
В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы и отметили, что она похожа на своего мужа, словно сестра.
Discover24 15 октября в 07:49
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Здоровье
Врач рассказал о последствиях «кома в груди»
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия 16 октября в 00:55
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Киберспорт
Ultra и 1080P: опубликованы 50 минут видео геймплея Warcraft III: Reforged
В сеть выложили около 50 минут видео геймплея бета-версии игры Warcraft III: Reforged.
REGNUM вчера в 07:57
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK вчера в 10:51
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК 16 октября в 15:28