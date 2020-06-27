Шоу-бизнес
ИзвестияПохудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
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Политика
Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией
РИА Новости 11:56
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Здоровье
Медики из ведущих клиник Москвы прибыли в Нижневартовск
Сегодня, 26 июня, в столицу Самотлора приедут специалисты ведущих клиник Москвы. Напомним, что до этого они работали в Сургуте.
Новости Югры вчера в 01:02
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Политика
Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России
В Европу кратчайший путь был бы через территорию Казахстана и далее в Россию.
Взгляд.ру 25 июня в 04:18
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
Политика
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
РИА Новости 08:39
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
Политика
Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения
Россия и Турция обговаривают вопросы возобновления полетов и турпотока между странами.
Газета.Ru 05:49
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Здоровье
Диетолог перечислила особо опасные для употребления в жару напитки
В беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина рассказала, какие напитки опасно употреблять в жару и какие последствия могут быть для организма.
Сайт интересных новостей 25 июня в 19:59
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Мичман Ксения Кальчинская, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сегодня получила награду из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, пишет РИА Новости.
Инфорос 25 июня в 08:33
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
RT на русском 01:16
Наука
Искусственная кожа для заживления ран создана
ToDay News Ufa вчера в 04:52
Общество
В Крыму смягчили требования к размещению туристов в санаториях
Правительство Крыма смягчило требования по размещению туристов в санаториях после договоренностей Роспотребнадзора и Ростуризма отменить справки об отсутствии коронавируса, сообщается на сайте министерства курортов и туризма Крыма.
Rambler News Service 12:16
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Общество
В Греции предложили сделать вакцину от COVID-19 глобальным благом
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом.
RT на русском 12:19
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере
«Сельта» сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры.
RT на русском 12:59
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Космос
На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность
На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи.
ТАСС Наука 25 июня в 11:07
Здоровье
192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 25 июня в 03:33
Политика
США дадут Украине 50 миллионов долларов на летальные средства обороны
Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны.
Lenta.ru 12:41