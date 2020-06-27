Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияПохудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

РИА Новости06:02

Похудевший на 100 кг Фадеев показал «ножки-палочки»

7Дней.ру06:00

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев влез двумя ногами в одну штанину своих шорт

Телепрограмма05:04

Максим Фадеев продемонстрировал худые ноги

StarHit.ru05:31

Максим Фадеев показал, как выглядит после похудения на 100 килограммов

Вокруг ТВ05:25

Фадеев сбросил 100 килограммов

Lenta.ru05:18

Минус 100! Максим Фадеев показал невероятные результаты похудения

Woman.ru05:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика

Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

РИА Новости 11:56
6
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
97
Здоровье

Медики из ведущих клиник Москвы прибыли в Нижневартовск

Сегодня, 26 июня, в столицу Самотлора приедут специалисты ведущих клиник Москвы. Напомним, что до этого они работали в Сургуте.
Новости Югры вчера в 01:02
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,4K
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
163
Политика

Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

В Европу кратчайший путь был бы через территорию Казахстана и далее в Россию.
Взгляд.ру 25 июня в 04:18
5
Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
3,8K
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
1,8K
Политика

ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

РИА Новости 08:39
55
Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
44
Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
2,6K
Политика

Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения

Россия и Турция обговаривают вопросы возобновления полетов и турпотока между странами.
Газета.Ru 05:49
5
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
1
Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
263
Здоровье

Диетолог перечислила особо опасные для употребления в жару напитки

В беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина рассказала, какие напитки опасно употреблять в жару и какие последствия могут быть для организма.
Сайт интересных новостей 25 июня в 19:59
9
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
743
Общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Мичман Ксения Кальчинская, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать, сегодня получила награду из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, пишет РИА Новости.
Инфорос 25 июня в 08:33
6,9K
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

RT на русском 01:16
810
Наука

Искусственная кожа для заживления ран создана

ToDay News Ufa вчера в 04:52
19
Общество

В Крыму смягчили требования к размещению туристов в санаториях

Правительство Крыма смягчило требования по размещению туристов в санаториях после договоренностей Роспотребнадзора и Ростуризма отменить справки об отсутствии коронавируса, сообщается на сайте министерства курортов и туризма Крыма.
Rambler News Service 12:16
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
367
Общество

В Греции предложили сделать вакцину от COVID-19 глобальным благом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом.
RT на русском 12:19
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,5K
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере

«Сельта» сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры.
RT на русском 12:59
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
101
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
272
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
89
Космос

На борту микроспутника впервые создали квантовую запутанность

На борту микроспутника CubeSat ученые создали пары запутанных частиц света, которые можно использовать для передачи данных в системах защищенной квантовой связи.
ТАСС Наука 25 июня в 11:07
1
Здоровье

192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 25 июня в 03:33
1,2K
Политика

США дадут Украине 50 миллионов долларов на летальные средства обороны

Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны.
Lenta.ru 12:41
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное