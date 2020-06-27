Шоу-бизнес

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Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
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Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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