Шоу-бизнес
ИзвестияПохудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
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Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM 15:30
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Спорт
Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета.
Спорт-Экспресс 13:16
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 24 июня в 13:30
Игры
Авторы Call of Duty: Mobile анонсировали Metal Slug Code: J
Над Metal Slug Code: J работает студия TiMi, известная в том числе по популярным играм Call of Duty: Mobile и Arena of Valor.
Игромания.ру 13:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в Москве и Петербурге
Что касается аналогичной процедуры в Северной столице, то и там чешский кроссовер Skoda Karoq является лидером по стоимости прохождения техобслуживания.
RuNews24.ru 07:20
Происшествия
Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Пожар в подмосковном Подольске, где горит ангар на площади 3 тыс. кв. м, удалось локализовать.
ТАСС 15:54
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Футбол
Андрей Аршавин: «„Спартак“ вырвал бы победу, если бы не ВАР»
«Спартак» вырвал бы победу, если бы не ВАР.
Спорт-Экспресс 15:31
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Общество
Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара
Владимир Васильев отмечает, что сегодня ФРС США утратила свою независимость и полностью подчиняется настроениям действующего президента Дональда Трампа.
Live24 09:02