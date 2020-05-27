Коронавирус
Live24Покидать родину на бизнес-джетах стали богатые граждане России
В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах. Только за прошедший май частота перелетов на частном авиатранспорте из России в страны Европы увеличилась почти в два раза - с 61 до 107.
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Богатые россияне бегут от коронавируса за границу на бизнес-джетах
Московский Комсомолецвчера в 19:45
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Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Меган Маркл и принц Гарри снова решили переехать
Ранее стало известно, что особняк, который снимают в Калифорнии Меган Маркл и принц Гарри, принадлежит продюсеру и актеру Тайлеру Перри.
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На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая
Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Взгляд.ру вчера в 21:30
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая
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РБК 01:51
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика
День парада Победы в России могут сделать выходным
Европейско-Азиатские новости вчера в 07:28
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Экономика
В России увеличился ежедневный прирост случаев заражения COVID-19
Согласно статистике Минздрава, за последние 30 дней число ежедневных заразившихся COVID-19 выросло почти в два раза.
Профиль вчера в 08:18
Здоровье
В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом
Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
РИА Новости вчера в 20:31
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Происшествия
Нарушения на складе сети «Красное и белое» повлекли уголовное дело
Екатеринбург, 28 мая 2020, 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 22:53
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Гаджеты
Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня 26 мая в 07:52
Общество
В Москве анонсировали возвращение около 3 тыс. коек к обычной работе
В медицинских учреждения Москвы около 3 тыс. коек, которые ранее перепрофилировали для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму уже на следующей неделе.
Известия 01:34
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
Армия и оружие
Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv 26 мая в 01:38
Общество
Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами
В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 26 мая в 15:58