В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах. Только за прошедший май частота перелетов на частном авиатранспорте из России в страны Европы увеличилась почти в два раза - с 61 до 107.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри снова решили переехать Ранее стало известно, что особняк, который снимают в Калифорнии Меган Маркл и принц Гарри, принадлежит продюсеру и актеру Тайлеру Перри.

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Общество В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.

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