В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах. Только за прошедший май частота перелетов на частном авиатранспорте из России в страны Европы увеличилась почти в два раза - с 61 до 107.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 37

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Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен у 856 человек Абакан, 27 мая 2020, 06:32 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен ещё у 20 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном правительстве. 88

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Здоровье В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. 8