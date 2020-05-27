Коронавирус

Live24Live24Покидать родину на бизнес-джетах стали богатые граждане России

В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах. Только за прошедший май частота перелетов на частном авиатранспорте из России в страны Европы увеличилась почти в два раза - с 61 до 107.
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Богатые россияне бегут от коронавируса за границу на бизнес-джетах

Московский Комсомолецвчера в 19:45

Богатые россияне покидают родину на бизнес-джетах

Рамблервчера в 16:22

СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах

Говорит Москвавчера в 12:17

Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах

Lenta.ruвчера в 13:20

Богатые россияне все чаще стали использовать бизнес-авиацию для полета в страны, где смягчили карантинные меры

Эхо Москвывчера в 13:07

Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах

News.ruвчера в 14:51

СМИ узнали о росте спроса на места в вылетающих из России бизнес-джетах

РБКвчера в 11:30
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США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Ruposters.ru вчера в 04:48
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского

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Деловое.ТВ вчера в 09:09
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Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
РБК 00:00
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В Ханты-Мансийском автономном округе продлён режим самоизоляции

Ханты-Мансийск, 28 мая 2020, 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня.
REGNUM вчера в 17:01
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Космос

Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США

Вести.Ru вчера в 11:34
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Общество

С зарплат россиян хотят взимать взнос на страхование от безработицы

Если инициативу ведомства воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 02:03
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru вчера в 17:58
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 26 мая в 10:17
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Армия и оружие

Удар по построенной Турцией инфраструктуре военной базы в Мисрате могли нанести БПЛА ОАЭ

По последним сведениям, удар по территории базы в Мисрате нанесли ВВС ОАЭ. Отмечено, что применялись ударные беспилотники.
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Общество

В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов

RT на русском вчера в 23:17
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Кино

Графику блокбастера «Защитники» сравнили с «перлами» индийского кино

VistaNews вчера в 10:00
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
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Наука

Xiaomi хочет подключить мозг к компьютеру

В рамках исследования мозг планируют подключить к компьютеру, провести на нем инвазивные и неинвазивные опыты.
Экономика сегодня вчера в 06:22
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Происшествия

Красноярские магазины незаконно продавали алкоголь

Красноярские полицейские провели рейд по торговым точкам и проверили, правильно ли там продают алкоголь.
ИА 1-Line вчера в 23:21
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 856 человек

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REGNUM 26 мая в 23:32
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Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo

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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

29 апреля мэр Москвы продлил пропускной режим в Москве до 11 мая, а затем подписал указ о продлении ограничительных мер до 31 мая.
Известия 00:05
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Общество

В Омской области подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом

Омск, 27 мая 2020, 07:03 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 42 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном минздраве.
REGNUM вчера в 00:03
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 26 мая в 08:01
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Общество

Роспотребнадзор прописал требования к работе фитнес-клубов

Строгая дистанция и предварительная запись: требования к работе фитнес-клубов в деталях прописал Роспотребнадзор.
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
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Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
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Коммерсантъ 26 мая в 23:57
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Космос

Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС

Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
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В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19

Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
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Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru вчера в 14:00
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