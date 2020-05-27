Коронавирус
Live24Покидать родину на бизнес-джетах стали богатые граждане России
В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах. Только за прошедший май частота перелетов на частном авиатранспорте из России в страны Европы увеличилась почти в два раза - с 61 до 107.
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Богатые россияне бегут от коронавируса за границу на бизнес-джетах
Московский Комсомолецвчера в 19:45
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Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Ruposters.ru вчера в 04:48
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского
RT на русском 26 мая в 09:33
Технологии
В MIUI 12 обнаружили функции, которые не были анонсированы Xiaomi
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Общество
Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц
Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
РБК 00:00
Общество
В Ханты-Мансийском автономном округе продлён режим самоизоляции
Ханты-Мансийск, 28 мая 2020, 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня.
REGNUM вчера в 17:01
Космос
Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США
Вести.Ru вчера в 11:34
Общество
С зарплат россиян хотят взимать взнос на страхование от безработицы
Если инициативу ведомства воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 02:03
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
Общее число летальных исходов от осложнений течения коронавируса в Соединённых Штатах составило 100 047 человек.
News.ru вчера в 17:58
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 26 мая в 10:17
Армия и оружие
Удар по построенной Турцией инфраструктуре военной базы в Мисрате могли нанести БПЛА ОАЭ
По последним сведениям, удар по территории базы в Мисрате нанесли ВВС ОАЭ. Отмечено, что применялись ударные беспилотники.
Военное обозрение 00:06
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Кино
Графику блокбастера «Защитники» сравнили с «перлами» индийского кино
VistaNews вчера в 10:00
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Наука
Xiaomi хочет подключить мозг к компьютеру
В рамках исследования мозг планируют подключить к компьютеру, провести на нем инвазивные и неинвазивные опыты.
Экономика сегодня вчера в 06:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Красноярские магазины незаконно продавали алкоголь
Красноярские полицейские провели рейд по торговым точкам и проверили, правильно ли там продают алкоголь.
ИА 1-Line вчера в 23:21
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен у 856 человек
Абакан, 27 мая 2020, 06:32 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен ещё у 20 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном правительстве.
REGNUM 26 мая в 23:32
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo
Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
CyberSport.ru вчера в 09:45
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
29 апреля мэр Москвы продлил пропускной режим в Москве до 11 мая, а затем подписал указ о продлении ограничительных мер до 31 мая.
Известия 00:05
Общество
В Омской области подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом
Омск, 27 мая 2020, 07:03 — REGNUM За минувшие сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 42 человек, сообщили ИА REGNUM 27 мая в региональном минздраве.
REGNUM вчера в 00:03
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
Роспотребнадзор прописал требования к работе фитнес-клубов
Строгая дистанция и предварительная запись: требования к работе фитнес-клубов в деталях прописал Роспотребнадзор.
Первый канал вчера в 00:05
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
Происшествия
В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19
Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах
В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru вчера в 14:00