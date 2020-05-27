Коронавирус
Live24Покидать родину на бизнес-джетах стали богатые граждане России
В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах. Только за прошедший май частота перелетов на частном авиатранспорте из России в страны Европы увеличилась почти в два раза - с 61 до 107.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Армия и оружие
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Известия 15:41
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Авто
На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета
Средства предоставлены под беспроцентный кредит. LADA Niva получит знакомую платформу CMF-B, только с доработками и улучшениями.
RuNews24.ru 04:21
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Политика
Меркель: санкции в отношении РФ будут сохраняться без прогресса по Украине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут сохраняться без прогресса в минском процессе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 15:38
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Здоровье
Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
Экономика
С 1 августа в России повысят накопительные пенсии
С 1 августа в России на 9,13% повысят накопительные пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.
Тульская пресса вчера в 07:25
Космос
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Общество
Губернатор Ростовской области может ввести частичный карантин
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе могут ввести режим карантина, если эпидемиологическая обстановка в районах области будет ухудшаться.
Бизнес-газета 12:48
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
СургутИнтерНовости вчера в 00:21
Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Кельн», «Шальке» уступил «Фортуне»
«Хоффенхайм» одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ 16:25
Экономика
В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами
Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 25 мая в 07:35
Наука
Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19
Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира.
Инфорос 06:31
Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Эксперты немецкого издания Die Welt заявили, что выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе будет проигрышным ходом для самого Вашингтона.
Военное дело 00:55
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин.
ТАСС 14:47
Здоровье
Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.
Medvestnik.ru 07:45
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Политика
Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке энергоносителей
Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей.
RT на русском 12:10
Футбол
Агент Ван Бергена прокомментировал интерес «Зенита» к игроку
Санти Колк, который является агентом вингера "Херенвена" Митчелла Ван Бергена, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в "Зенит".
Sport.ru 16:00
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер Джон Ландау
Газета DAILY 12:20
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК вчера в 11:52