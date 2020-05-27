В разгар пандемии коронавируса богатые соотечественники стали спешно улетать из страны на собственных бизнес-джетах. Только за прошедший май частота перелетов на частном авиатранспорте из России в страны Европы увеличилась почти в два раза - с 61 до 107.

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Космос Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. 144

Здоровье Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 288

Общество Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных. 12

Общество Губернатор Ростовской области может ввести частичный карантин Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе могут ввести режим карантина, если эпидемиологическая обстановка в районах области будет ухудшаться. 127

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Футбол Агент Ван Бергена прокомментировал интерес «Зенита» к игроку Санти Колк, который является агентом вингера "Херенвена" Митчелла Ван Бергена, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в "Зенит".