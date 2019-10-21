Армия и оружие
БИЗНЕС OnlineПокидающих Сирию американских военных закидали камнями и помидорами
Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США. На видео, размещенном на YouTube-канале Hawar News Agency, видно, как в отъезжающие американские машины летят камни и овощи.
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с чего всё началось
Курдское новостное агентство Hawar опубликовало видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.РИА Новостивчера в 13:07
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