с чего всё началось

Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США. На видео, размещенном на YouTube-канале Hawar News Agency, видно, как в отъезжающие американские машины летят камни и овощи.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Общество На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.

Кино Студия Warner Bros. хотела закрыть съемки нового «Джокера» Если сравнивать с последними фильмами студии Marvel, бюджет которых превышает 300 миллионов, то даже в случае провала данной ленты в прокате, Warner Bros. не получили бы большой ущерб.

Общество Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Спорт Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.