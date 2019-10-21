Армия и оружие

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineПокидающих Сирию американских военных закидали камнями и помидорами

Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США. На видео, размещенном на YouTube-канале Hawar News Agency, видно, как в отъезжающие американские машины летят камни и овощи.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось
Курдское новостное агентство Hawar опубликовало
 видео, на котором жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих страну.
РИА Новостивчера в 13:07

Подробнее о событии

Курды закидали американских военных помидорами

РИА Новостивчера в 13:46

Курды забросали военных США помидорами и камнями

News.ruвчера в 13:38

СМИ: в Сирии американских военных забросали камнями и помидорами

ТАССвчера в 12:36

Курды закидали американских военных помидорами и картошкой

Lenta.ruвчера в 12:40

Жители сирийского Камышлы забросали американских солдат камнями и помидорами

Газета.Ruвчера в 12:39

В Сирии американских военных забросали помидорами

Комсомольская правдавчера в 12:52

«F... USA!» Курды «провожают» военных США камнями и помидорами. Видео

REGNUMвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Политика

Эрдоган и Путин намерены обсудить военную операцию Турции в Сирии

Эрдоган напомнил, что начатая операция "Источник мира" после договоренностей заключенных с президентом США Дональдом Трампом была приостановлена на 120 часов.
МонаВиста вчера в 16:28
Происшествия

Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия

В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

REGNUM 20 октября в 07:10
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Хоккей

«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ

У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
RT на русском вчера в 16:17
Армия и оружие

Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM вчера в 05:37
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.
Телепрограмма 18 октября в 21:27
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Армия и оружие

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

РИА Новости вчера в 10:47
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Единоборства

Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport 20 октября в 09:30
Происшествия

КамАЗ на Сахалине врезался в рейсовый автобус

РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:43
Армия и оружие

Россия разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Специалисты компании Ростех занимаются разработкой стрелкового оружия новых калибров.
Политическая Экспертиза вчера в 09:51
Футбол

Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Газета.Ru вчера в 14:27
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Общество

На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК вчера в 19:53
Кино

Студия Warner Bros. хотела закрыть съемки нового «Джокера»

Если сравнивать с последними фильмами студии Marvel, бюджет которых превышает 300 миллионов, то даже в случае провала данной ленты в прокате, Warner Bros. не получили бы большой ущерб.
ГЛАС.RU вчера в 06:59
Общество

Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily вчера в 08:44
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 20 октября в 15:01
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол

Британцы изобразили бывшего тренера «Спартака» в виде Джокера

После поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» британские СМИ изобразили главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский «Спартак», в образе главного героя фильма «Джокер».
Чемпионат вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

StarHit.ru вчера в 16:00
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов

Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Газета DAILY 20 октября в 16:35
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Экономика

Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США

По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН вчера в 16:09
Кино

Мединский объявил о запуске базы данных по господдержке киноотрасли

Российская газета вчера в 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное