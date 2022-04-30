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Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о своем спасении и встречах с батальоном «Азов»

Семья с ребенком, которой удалось выйти из комбината "Азовсталь" в Мариуполе по гуманитарному коридору, рассказала, что происходило в бункерах.
Комсомольская правда
Михаил и Наталья Савины вместе с 11-летней дочерью находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля.
Известия
Муж проработал на «Азовстали» мастером около 20 лет, а супруга — почти 15, переводчиком.
Известия
О коридоре семейная пара узнала по радио.
URA.Ru

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Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о встречах с нацистами
URA.Ru19:24
Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о встречах с батальоном «Азов»
Известиявчера в 14:28
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Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о своем спасении и встречах с батальоном «Азов»
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