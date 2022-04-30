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Покинувшую «Азовсталь» женщину заподозрили в сходстве со снайпершей

Пользователи Сети по ошибке приняли Наталью Савину, которая покинула территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе вместе с мужем и дочерью, за известную украинскую снайпершу Елену Белозерскую.
Известия
Семейная пара с 11-летней девочкой первая из мирных жителей эвакуировалась с территории комбината в Мариуполе.
Известия
Несмотря на схожую внешность с Белозерской, заявлявшей о готовности убивать мирных жителей Донбасса, женщина, эвакуировавшаяся с мариупольского комбината, оказалась не ей.
Общественная служба новостей
Несмотря на внешнее сходство, распространившаяся информация о снайперше оказалась фейком.
REGNUM

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Покинувшую «Азовсталь» женщину заподозрили в сходстве со снайпершей
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Покинувшую «Азовсталь» женщину заподозрили в сходстве со снайпершей
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В сети сравнивают вышедшую из «Азовстали» женщину с «украинской снайпершей»
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Мать семейства из «Азовстали» очень похожа на известную украинскую снайпершу
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Покинувшую «Азовсталь» женщину заподозрили в сходстве с известной снайпершей из Киева
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