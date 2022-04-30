О своём изнурении и разочаровании всё чаще заявляют многие жители Франции, которые приняли у себя украинских беженцев, через два месяца после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.
Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что Российская Федерация прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что стало "самым жестким ответом" РФ на западные санкции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.