Культура

ИзвестияИзвестияПоклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

Голливудский актер Микки Рурк шокировал поклонников своей внешностью. Как пишет The Sun 3 сентября, после участия Рурка в британском утреннем телешоу интернет-пользователи оставили в соцсетях множество комментариев. Актер вышел на связь с ведущими программы Good Morning Britain по видеосвязи.
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Микки Рурк шокировал поклонников очередной пластикой

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Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Вашингтон
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Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
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Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

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Во вторник, 3 сентября, в Петербурге прошла генеральная репетиция смотра строя и песни соединений, воинских частей и военных учебных заведений Петербургского военного гарнизона.
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Эксперты поддержали предложения Шрёдера по разрешению кризиса с «грязной» нефтью

Как писала «НГ», кризис с «грязной» нефтью далек от разрешения (Кризис с "грязной" нефтью далек от разрешения).
Независимая газета 15:13
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Топилин назвал число работающих пенсионеров в России

В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.
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Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой угрозы возникновения смертельных болезней на юге России из-за комаров нет.
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Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.
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В российской программе обучения будущих педагогов может появиться интернатура.
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Два самолета столкнулись в Шереметьево

Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
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В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона

Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
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Одно число показывает, что что-то в корне неверно с нашей концепцией Вселенной

Если Цефеиды ошибаются, это означает, что астрономы все это время неправильно измеряли расстояния во Вселенной, сказал Мадор.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
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Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение

Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение.
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

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Сбалансированное питание требуется человеческому организму в любой сезон.
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«Спортинг» уволил главного тренера

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Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit

Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
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Ученые нашли на Венере признаки жизни

Японские ученые заметили признаки жизни на планете Венера.
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США ввели санкции против иранского космического агентства

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Микки Рурк
Американский киноактёр
Американский киноактёр и сценарист, профессиональный боксёр. Лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA. Номинант на премию «Оскар». Актёрская карьера Микки Рурка началась ещё в 1979 году, но первая крупная роль досталась лишь в 1983 году, когда уже знаменитый кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола предложил актёру роль Мотоциклиста в фильме «Бойцовая рыбка».
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