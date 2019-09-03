Голливудский актер Микки Рурк шокировал поклонников своей внешностью. Как пишет The Sun 3 сентября, после участия Рурка в британском утреннем телешоу интернет-пользователи оставили в соцсетях множество комментариев. Актер вышел на связь с ведущими программы Good Morning Britain по видеосвязи.

Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

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Космос Ученые нашли на Венере признаки жизни Японские ученые заметили признаки жизни на планете Венера.