Культура
ИзвестияПоклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции
Голливудский актер Микки Рурк шокировал поклонников своей внешностью. Как пишет The Sun 3 сентября, после участия Рурка в британском утреннем телешоу интернет-пользователи оставили в соцсетях множество комментариев. Актер вышел на связь с ведущими программы Good Morning Britain по видеосвязи.
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Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Армия и оружие
Полторы тысячи военных отрепетировали на Дворцовой смотр строя и песни
Во вторник, 3 сентября, в Петербурге прошла генеральная репетиция смотра строя и песни соединений, воинских частей и военных учебных заведений Петербургского военного гарнизона.
Петербургский дневник 11:27
Экономика
Эксперты поддержали предложения Шрёдера по разрешению кризиса с «грязной» нефтью
Как писала «НГ», кризис с «грязной» нефтью далек от разрешения (Кризис с "грязной" нефтью далек от разрешения).
Независимая газета 15:13
Общество
Топилин назвал число работающих пенсионеров в России
В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.
Ведомости 01 сентября в 09:22
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Здоровье
Попова: смертельные болезни из-за комаров не угрожают югу России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой угрозы возникновения смертельных болезней на юге России из-за комаров нет.
РЕН ТВ 19:30
Происшествия
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.
Lenta.ru 17:37
Общество
В России предложили ввести интернатуру для педагогов
В российской программе обучения будущих педагогов может появиться интернатура.
Известия 13:00
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
Известия 09:41
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Космос
Одно число показывает, что что-то в корне неверно с нашей концепцией Вселенной
Если Цефеиды ошибаются, это означает, что астрономы все это время неправильно измеряли расстояния во Вселенной, сказал Мадор.
AstroNews.ru 10:55
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение
Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение.
Инфо24 09:08
Здоровье
Названы полезные продукты, оберегающие от болезней осенью
Сбалансированное питание требуется человеческому организму в любой сезон.
Дни24 08:42
Футбол
«Спортинг» уволил главного тренера
В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
Советский спорт 14:33
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Космос
Ученые нашли на Венере признаки жизни
Японские ученые заметили признаки жизни на планете Венера.
Ugpressa.ru 16:47
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24