Культура
ИзвестияПоклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции
Голливудский актер Микки Рурк шокировал поклонников своей внешностью. Как пишет The Sun 3 сентября, после участия Рурка в британском утреннем телешоу интернет-пользователи оставили в соцсетях множество комментариев. Актер вышел на связь с ведущими программы Good Morning Britain по видеосвязи.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:57, Вашингтон
Кино
Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября
Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
Вечерняя Москва 09:47
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Авто
Chery может вернуть кроссовер Tiggo 5 на российский конвейер
Об сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство марки. Вопрос о будущем кроссовера Tiggo 5 возник неслучайно.
Тарантас Ньюс 14:12
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Экономика
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до второй категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.
РИА Новости 11:09
Экономика
«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие
"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:06
Политика
«Росгеология» спешит на платформу
«Росгеология» может стать госкорпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике.
Коммерсантъ 19:33
Экономика
Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
Московский Комсомолец Чита 21:44
Происшествия
Су-25 разбился на Северном Кавказе
Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
Газета.Ru 08:00
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Космос
Робот-шар снова отправится на МКС
Goroday.ru вчера в 17:52
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Следствие установило непричастность студента Егора Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года, объяснили в СК, поэтому уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено.
Российская газета 13:08
Армия и оружие
ООН обвинила стороны конфликта в Йемене в военных преступлениях
Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 08:42
Здоровье
Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Пятый канал 12:41
Культура
Дагестан отметит 20-летие разгрома бандформирований
14-15 сентября запланированы масштабные юбилейные мероприятия в Ботлихском, Новолакском районах, в Махачкале.
РГВК Дагестан 05:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48