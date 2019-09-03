Культура
ИзвестияПоклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции
Голливудский актер Микки Рурк шокировал поклонников своей внешностью. Как пишет The Sun 3 сентября, после участия Рурка в британском утреннем телешоу интернет-пользователи оставили в соцсетях множество комментариев. Актер вышел на связь с ведущими программы Good Morning Britain по видеосвязи.
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Общество
Стало известно о новых способах кражи денег у россиян
Мошенники, которые пытаются различными способами украсть деньги с банковских счетов россиян, переориентировались с пенсионеров на экономически активных граждан 30-45 лет.
Ридус 17:58
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:30
Происшествия
Пожар на складе пестицидов в Рязани ликвидировали
Пожарные потушили возгорание на складе пестицидов в районе Южного промышленного узла в Рязани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
ТАСС 13:08
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань 12:16
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Футбол
Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Евро-футбол.ру 14:37
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.
Woman.ru 11:30
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:01
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Игбун усилит „Динамо“ в завершающей стадии атаки»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о переходе в стан бело-голубых форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна.
Матч ТВ 12:54
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО
В Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО "Северные берега", которые продлятся до 19 сентября, сообщает пресс-служба альянса.
Sputnik Литва 15:00
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Экономика
«Уралсиб» передадут в доверительное управление после смерти Когана
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о приобретении прав на доверительное управление 81,8% акций «Уралсиба».
РБК 14:00
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Энергетика
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.
Российская газета 01 сентября в 20:32
Происшествия
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.
Lenta.ru 17:37
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05