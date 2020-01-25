Депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская на украинском языке поздравила Владимира Зеленского с днем рождения. Парламентарий опубликовала пост в своем Telegram-канале.

Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения

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