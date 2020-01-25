Политика
Политика СегодняПоклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения
Депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская на украинском языке поздравила Владимира Зеленского с днем рождения. Парламентарий опубликовала пост в своем Telegram-канале.
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Поклонская поздравила Зеленского с 42-летием и пожелала работать в Киеве
Московский Комсомолецвчера в 07:09
Поклонская пожелала Зеленскому в день рождения вместе «выкинуть мертвечину»
Телеканал 360°вчера в 09:31
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