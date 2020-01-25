Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПоклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения

Депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская на украинском языке поздравила Владимира Зеленского с днем рождения. Парламентарий опубликовала пост в своем Telegram-канале.
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Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Газета.Ruвчера в 05:44

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

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Поклонская поздравила Зеленского с 42-летием и пожелала работать в Киеве

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«Мы изменим Украину»: Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения

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РИА Новостивчера в 14:59

Поклонская пожелала Зеленскому в день рождения вместе «выкинуть мертвечину»

Телеканал 360°вчера в 09:31
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Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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