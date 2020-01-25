Политика
Политика СегодняПоклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения
Депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская на украинском языке поздравила Владимира Зеленского с днем рождения. Парламентарий опубликовала пост в своем Telegram-канале.
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Поклонская поздравила Зеленского с 42-летием и пожелала работать в Киеве
Московский Комсомолецвчера в 07:09
Поклонская пожелала Зеленскому в день рождения вместе «выкинуть мертвечину»
Телеканал 360°вчера в 09:31
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
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В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
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Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
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Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
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Победителем Кубка португальской лиги стала «Брага».
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Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков
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Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
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