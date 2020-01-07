Общество
REGNUMПоклонская назвала свои действия против фильма «Матильда» ошибкой
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила, что выбрала неправильную тактику во время скандала с выходом фильма Алексея Учителя «Матильда», так как политика — это более тонкая материя, чем прокурорская деятельность.
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Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени...Кроме того, здесь смешалось мое личное, мое отношение, то, о чем говорить не нужно публично.
— Наталья Поклонская, российский политикГазета.Ru 09:27
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Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
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Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
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Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Религия
Патриарх Кирилл назвал заимствованием законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закон о домашнем насилии был навеян российским политикам извне, а частности, от иностранцев.
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США на Ближнем Востоке, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Шоу-бизнес
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Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Спорт
WADA отреагировало на фильм ARD о сокрытии допинга в тяжелой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) взяло на заметку документальный фильм немецкой телекомпании ARD, в котором содержится ряд утверждений, касающихся Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Политика
В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Политика
Трамп: когда-нибудь США выведут войска из Ирака, но не сейчас
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что планирует вывести военных из Ирака, но не будет это делать в данный момент, передает Reuters.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов DC ликуют, ведь съемки новой экранизации знаменитой франшизы официально начались.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Фигурное катание
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Футбол
Названа сумма компенсации «Челси» за увольнение Конте
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Пентагон спрогнозировал ответные действия Ирана на убийство Сулеймани
Соединенные Штаты ожидают, что Иран в той или иной форме предпримет встречные действия в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Футбол
Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма
Шоу-бизнес
Фото Светланы Ходченковой на шесте разочаровало фанатов
Кадр разочаровал поклонников звезды, которые подозревали её в беременности.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».