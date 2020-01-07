Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила, что выбрала неправильную тактику во время скандала с выходом фильма Алексея Учителя «Матильда», так как политика — это более тонкая материя, чем прокурорская деятельность.

Поклонская назвала свои действия против фильма «Матильда» ошибкой

Политика Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией.

Происшествия В Нигерии пираты похитили двух российских моряков В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.

Политика В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Политика Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.

Политика Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.

Общество Илон Маск станцевал на заводе в Китае Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.

Хоккей Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).

Гаджеты Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.

Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.