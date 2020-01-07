Общество

REGNUMREGNUMПоклонская назвала свои действия против фильма «Матильда» ошибкой

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила, что выбрала неправильную тактику во время скандала с выходом фильма Алексея Учителя «Матильда», так как политика — это более тонкая материя, чем прокурорская деятельность.
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Поклонская назвала свою ошибку в конфликте вокруг «Матильды»

РБК11:01

Поклонская призналась, что скандал вокруг фильма «Матильда» был ошибкой

URA.Ru10:08

Поклонская признала свою неправоту в истории с фильмом «Матильда»

Вести.Ru09:16

Поклонская раскаялась в своей ошибке в связи с фильмом «Матильда»

Взгляд.ру09:33

Поклонская призналась, что совершила ошибку в истории с «Матильдой»

Газета.Ru09:27

Поклонская пожалела о давнем скандале с «Матильдой»

Lenta.ru10:01

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости09:01
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Политика

Помпео усомнился в том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипмиссией

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией.
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Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
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В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Коммерсантъ 05:30
Политика

В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
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Политика

Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Газета.Ru 14:24
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец.
ТАСС 13:47
Кино

Опубликован трейлер второго сезона «Полового воспитания»

Трейлер сериала Netflix «Половое воспитание» был опубликован на официальном канале стриминг-сервиса на YouTube.
iReactor 11:36
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Футбол

«МЮ» и «Ман Сити» огласили составы

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.
LiveSport.ru 14:12
Армия и оружие

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака

НАТО временно выведет часть вооруженных сил из Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
ФАН 13:22
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
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Жена Икарди опубликовала откровенные фото с отдыха на Мальдивах

Ванда опубликовала сразу несколько откровенных фотографий, которые пользуются популярностью у ее поклонников, собирая большое количество восторженных комментариев и отметок «Нравится».
Sport24.ru 05 января в 22:42
Армия и оружие

CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Коммерсантъ 13:14
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС 05:45
Общество

Илон Маск станцевал на заводе в Китае

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Газета.Ru 09:55
Футбол

«Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила об аренде полузащитника Челси Дэнни Дринкуотера.
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Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала пляжное фото с Максимом Матвеевым

Сегодня, например, актриса опубликовала редкий снимок, где запечатлена вместе с супругом.
Вокруг ТВ вчера в 03:49
Экономика

Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам

Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Твой Континент 04:13
Футбол

Украинский тренер Григорчук: «Из России было минимум 5 предложений, но сейчас это невозможно»

Украинский тренер Роман Григорчук, который в настоящее время работает в «Астане», заявил, что у него были предложения из России, но сейчас его переход в один из российских клубов невозможен.
Sport24.ru 12:33
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Хоккей

Ковальчук купил дом в Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов

Хоккеист приобрел дом в Беверли-Хиллз. Стоимость дома оценивается в 11,2 млн долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Sport24.ru 03:43
Хоккей

Яшин отреагировал на заявление Ларионова о коррупции в молодёжном хоккее

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова о коррупции, процветающей в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах (МХЛ и ВХЛ).
RT на русском 11:20
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
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Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
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Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Гаджеты

Intel анонсировала свою первую дискретную видеокарту для ноутбуков

Компания Intel позиционирует свою дискретную видеокарту, как высокопроизводительную и энергоэффективную, но тут стоит отметить, что все компании видеокарты описывают именно такими.
Astera 04:37
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
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Алексей Учитель
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель киностудии «Рок».
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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