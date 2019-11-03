Политика

URA.RuURA.RuПоклонская назвала тех, кто должен заплатить за восстановление Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на восстановление Украины должны «скинуться» те, кто несет ответственность за конфликт. В Instagram она написала.ю что надеется на то, что команде президента Украины Владимира Зеленского удастся не повторить ошибок предшественников.
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Поклонская рассказала, кто должен «скинуться на восстановление» Украины

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