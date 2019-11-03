Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на восстановление Украины должны «скинуться» те, кто несет ответственность за конфликт. В Instagram она написала.ю что надеется на то, что команде президента Украины Владимира Зеленского удастся не повторить ошибок предшественников.

Поклонская назвала тех, кто должен заплатить за восстановление Украины

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