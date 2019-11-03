Политика
URA.RuПоклонская назвала тех, кто должен заплатить за восстановление Украины
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на восстановление Украины должны «скинуться» те, кто несет ответственность за конфликт. В Instagram она написала.ю что надеется на то, что команде президента Украины Владимира Зеленского удастся не повторить ошибок предшественников.
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Поклонская рассказала, кто должен «скинуться» на восстановление Украины
Народные новостивчера в 23:31
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Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Российская газета 00:21
Хоккей
«Даллас» обыграл «Монреаль» с голами Радулова и Гурьянова
В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).
REGNUM вчера в 23:24
Происшествия
Погибшие в Эссексе мигранты были гражданами Вьетнама
Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.
RT на русском 01 ноября в 17:01
Происшествия
Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным
Взгляд.ру вчера в 12:41
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Путешествия
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 11:33
Футбол
«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве
Московский Комсомолец вчера в 08:06
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости вчера в 05:50
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Общество
Специалисты назвали методы борьбы с осенней хандрой
Переключение внимания, поход в театр и продукты, помогающие восполнить недостаток мелатонина и витамина D, рекомендуют психологи для борьбы с осенней хандрой.
News.ru вчера в 23:37
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество
Кристина Асмус потребует компенсацию за ее фото на надгробной плите
Кристина Асмус решила не оставлять безнаказанным такой поступок ритуальной фирмы и намерена требовать компенсацию за размещение ее портрета на надгробном камне в рекламных целях.
Территория новостей вчера в 00:32
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами его компании MALFA.
РИА Новости 31 октября в 08:03
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров
Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости 01 ноября в 17:03
Политика
Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений
Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 09:35
Экономика
В каких городах России подешевело вторичное жилье
Средние цены на вторичном рынке недвижимости в России перешагнули уровень 2014 года на 4 процента.
Российская газета 31 октября в 07:14
Экономика
Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Кредитная организация из Омска АО «Эксперт Банк» лишилась лицензии.
Телеканал 360° 31 октября в 23:48
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Единоборства
Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Вести.Ru вчера в 21:20
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс 01 ноября в 02:46