Политика

URA.RuURA.RuПоклонская назвала тех, кто должен заплатить за восстановление Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что на восстановление Украины должны «скинуться» те, кто несет ответственность за конфликт. В Instagram она написала.ю что надеется на то, что команде президента Украины Владимира Зеленского удастся не повторить ошибок предшественников.
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Поклонская рассказала, кто должен «скинуться на восстановление» Украины

РИА Новостивчера в 18:22

Поклонская назвала тех, кто должен заплатить за восстановление Украины

URA.Ruвчера в 18:46

Поклонская указала на виновных в проблемах Украины

Lenta.ruвчера в 21:48

Поклонская призвала «скинуться на восстановление» Украины

News.ruвчера в 20:31

Поклонская рассказала, кто должен заплатить за восстановление Украины

ФАНвчера в 20:49

Поклонская рассказала, кто должен «скинуться» на восстановление Украины

Народные новостивчера в 23:31

Поклонская призвала Украину не искать виновных и не требовать «репараций»

REGNUM01 ноября в 06:51
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Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

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«Даллас» обыграл «Монреаль» с голами Радулова и Гурьянова

В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).
REGNUM вчера в 23:24
Происшествия

Погибшие в Эссексе мигранты были гражданами Вьетнама

Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.
RT на русском 01 ноября в 17:01
Происшествия

Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным

Взгляд.ру вчера в 12:41
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
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На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
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Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 11:33
Футбол

«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве

Московский Комсомолец вчера в 08:06
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
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Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости вчера в 05:50
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Происшествия

В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
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Специалисты назвали методы борьбы с осенней хандрой

Переключение внимания, поход в театр и продукты, помогающие восполнить недостаток мелатонина и витамина D, рекомендуют психологи для борьбы с осенней хандрой.
News.ru вчера в 23:37
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество

Кристина Асмус потребует компенсацию за ее фото на надгробной плите

Кристина Асмус решила не оставлять безнаказанным такой поступок ритуальной фирмы и намерена требовать компенсацию за размещение ее портрета на надгробном камне в рекламных целях.
Территория новостей вчера в 00:32
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Телеведущий и шоумен Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева расторгнуть контракты со всеми артистами его компании MALFA.
РИА Новости 31 октября в 08:03
Политика

Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров

Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости 01 ноября в 17:03
Политика

Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений

Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 09:35
Экономика

В каких городах России подешевело вторичное жилье

Средние цены на вторичном рынке недвижимости в России перешагнули уровень 2014 года на 4 процента.
Российская газета 31 октября в 07:14
Экономика

Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Кредитная организация из Омска АО «Эксперт Банк» лишилась лицензии.
Телеканал 360° 31 октября в 23:48
Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

REGNUM 01 ноября в 21:23
Единоборства

Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Общество

Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца

Вести.Ru вчера в 21:20
Экономика

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс 01 ноября в 02:46
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