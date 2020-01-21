Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
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Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом

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Поклонская ответила Водонаевой, возмутившейся рожающему «быдлу»

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Поклонская назвала Водонаеву «дамой с пониженной социальной ответственностью»

Накануне.Ru01:29

Поклонская назвала бредом высказывание Водонаевой о материнском капитале

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Поклонская отреагировала на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru03:24

Поклонская потребовала от Водонаевой не пичкать россиян «своей глупостью»

Московский Комсомолец03:14

Поклонская призвала Водонаеву «не пичкать людей своей глупостью»

VSE42.RU04:13
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Происшествия

Пожар в детской поликлинике на юго-западе Москвы потушен

Пожарные ликвидировали загорание оргтехники, возникшее в одном из помещений детской поликлиники на юго-западе Москвы.
ТАСС 03:57
Общество

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
Российская газета 00:50
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ предоставить WADA пробы Фары

Wang Lili / globallookpress Немецкий журналист Хайо Зеппельт негативно оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD), которое отказалось предоставлять допинг-пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в WADA.
РЕН ТВ вчера в 06:39
Происшествия

Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек

Ранее власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.
Российская газета вчера в 18:59
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
РИА Новости 02:10
Происшествия

Число погибших при пожаре в Томской области выросло

В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек.
REGNUM вчера в 22:47
Игры

Sony снизила цену на PlayStation 4

По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
The GEEK 03:47
Политика

Кремль ответил на сообщения о предложенной Медведевым реформе

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев в декабре якобы предлагал президенту страны свой вариант реформы Конституции.
РБК 04:17
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Общество

Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через сайт госуслуг

Автовладельцы смогут приобрести желаемый номер на сайте госуслуг.
Политика Сегодня вчера в 02:47
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
RT на русском 02:58
Политика

РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
RT на русском 02:40
Космос

Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики

Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
МедиаПоток 18 января в 07:33
Здоровье

Кубанские медики провели операцию по уникальной для ЮФО методике

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские врачи освоили новую методику лечения меланомы и вернули 45-летнему жителю Краснодарского края возможность вести активный образ жизни.
Кубань 24 03:00
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Политика

Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru вчера в 06:55
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс вчера в 14:01
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Кокорина

Газета.Ru 02:51
Кино

«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам

Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
ГЛАС.RU вчера в 02:38
Политика

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начинается во вторник в верхней палате Конгресса США.
Интерфакс вчера в 16:09
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Общество

В Финляндии предлагают ограничить туризм

Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.
РБК Санкт-Петербург 04:17
Происшествия

Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку

Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).
Тăван Ен 03:41
Политика

Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
REGNUM вчера в 09:24
Авто

Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто

Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Автоновости дня 19 января в 22:54
Политика

Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.
Телеканал 360° 02:37
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Алёна Водонаева
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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