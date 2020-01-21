Общество
РИА НовостиПоклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
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Происшествия
Пожар в детской поликлинике на юго-западе Москвы потушен
Пожарные ликвидировали загорание оргтехники, возникшее в одном из помещений детской поликлиники на юго-западе Москвы.
Общество
Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию
Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ предоставить WADA пробы Фары
Wang Lili / globallookpress Немецкий журналист Хайо Зеппельт негативно оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD), которое отказалось предоставлять допинг-пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в WADA.
Происшествия
Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек
Ранее власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Томской области выросло
В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек.
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Политика
Кремль ответил на сообщения о предложенной Медведевым реформе
В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев в декабре якобы предлагал президенту страны свой вариант реформы Конституции.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Общество
Автовладельцы смогут покупать «красивые» номера через сайт госуслуг
Автовладельцы смогут приобрести желаемый номер на сайте госуслуг.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Политика
РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
Космос
Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики
Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
Здоровье
Кубанские медики провели операцию по уникальной для ЮФО методике
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские врачи освоили новую методику лечения меланомы и вернули 45-летнему жителю Краснодарского края возможность вести активный образ жизни.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Кино
«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам
Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
Политика
В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начинается во вторник в верхней палате Конгресса США.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Общество
В Финляндии предлагают ограничить туризм
Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.
Происшествия
Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку
Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Авто
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто
Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Политика
Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.