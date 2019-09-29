Политика
News.ruПоклонская оценила намерение Киева возобновить сообщение с Крымом
Поклонская пожелала украинским властям успехов и «чуть-чуть храбрости». Ранее News.ru писал, что власти Крыма также положительно оценили идею Киева. Первый зампред Госсовета республики Ефим Фикс заявил, что возобновление перевозок будет способствовать выравниванию отношений между двумя странами.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу»
В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.
Российская газета 11:34
Футбол
Краснодар — Арсенал (Тула) 2:0
Газета.Ru 13:58
Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Технологии
Отказаться от всех предложений разом. Новые настройки Google Play могут удалить пользователя из всех бета-программ
В настройках магазина появился дополнительный пункт в разделе «Общие» под названием «Настройки Google Play».
iXBT.com 10:28
Авто
Началось производство новых автобусов для Подмосковья
Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor 27 сентября в 23:21
Общество
Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga
На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru 09:44
Экономика
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com 27 сентября в 06:06
Общество
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
РИА Новости 08:13
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Футбол
Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 14:21
Космос
Британцы хотят создать самолет, способный долететь из Лондона в Сидней за 4 часа
Британское космическое агентство вместе с австралийским создадут гиперзвуковой самолет, передает CNN.
Вечерняя Москва 07:19
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова получит его дочь Александра
Согласно действующему законодательству, наследница режиссера сможет получить все ценности через полгода.
Дни24 02:44
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась
Все про Спорт ру 09:23
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Шоу-бизнес
Дана Борисова пожаловалась на проблемы с лишним весом
Недавно знаменитость пожаловалась поклонникам на лишний вес. Как оказалось, телеведущая заметно поправилась.
OAnews 05:38
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55