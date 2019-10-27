Политика

РИА НовостиРИА НовостиПоклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
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Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

РИА Новости11:55

Поклонская об инциденте с Зеленским в Донбассе: такое и в страшном сне не приснится

Вести.Ru12:50

Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс

Газета.Ru12:55

Поклонская оценила заявление главаря «Азова»* о введении бойцов на Донбасс

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Поклонская отреагировала на угрозы «Азова» Зеленскому о вводе 10 тысяч бойцов в Донбасс

Экономика сегодня12:35

Поклонская прокомментировала намерения «Азова» ввести 10 тысяч бойцов в Донбасс

iReactor13:22

Поклонская оценила угрозу лидера «Азова» ввести в Донбасс 10 тысяч бойцов

Журналистская правда12:45
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Общество

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек

РБК 24 октября в 22:33
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Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
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Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
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Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 25 октября в 05:00
Кино

Кинокомпании выдвинули номинантов на «Оскар» среди актеров

Piter.tv 24 октября в 00:56
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК 15:46
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Космос

Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник

Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.
РБК 25 октября в 12:22
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
Известия 15:11
Наука

Останки древнейшего животного нашли на севере России

По найденным в Республике Коми в окрестностях города Ухты окаменелостям ученым удалось воссоздать облик древнейшего животного, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 октября в 12:43
Авто

Для волгоградских чиновников закупят машин на 9 миллионов рублей

В ближайшее время для волгоградских чиновников - сотрудников бюджетных учреждений - закупят 11 новеньких автомобилей, каждый не дешевле 839 тысяч рублей.
Блокнот Волгоград 05:40
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Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом".
Вести.Ru 14:35
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Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия

Угрозы лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране.
Lenta.ru 15:47
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
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Футбол

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Чемпионат 14:54
Игры

Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях

Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости 08:46
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

РИА Новости вчера в 14:36
Общество

Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки

В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.
Gazeta.SPb вчера в 21:08
Происшествия

Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет

Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.
Интерфакс 10:24
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Коммерсантъ 09:26
Армия и оружие

NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен

Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
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Футбол

Самюэль Жиго: «„Спартак“ движется поступательно»

Прошел только один матч, «Спартак» движется поступательно, — сказал Жиго.
Матч ТВ 13:01
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
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