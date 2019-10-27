Политика
РИА НовостиПоклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Ранее лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
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Поклонская отреагировала на угрозы «Азова» Зеленскому о вводе 10 тысяч бойцов в Донбасс
Экономика сегодня12:35
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Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек
РБК 24 октября в 22:33
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Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
REGNUM 06:49
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 25 октября в 05:00
Кино
Кинокомпании выдвинули номинантов на «Оскар» среди актеров
Piter.tv 24 октября в 00:56
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
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Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Космос
Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник
Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.
РБК 25 октября в 12:22
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого
«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
Известия 15:11
Наука
Останки древнейшего животного нашли на севере России
По найденным в Республике Коми в окрестностях города Ухты окаменелостям ученым удалось воссоздать облик древнейшего животного, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 октября в 12:43
Авто
Для волгоградских чиновников закупят машин на 9 миллионов рублей
В ближайшее время для волгоградских чиновников - сотрудников бюджетных учреждений - закупят 11 новеньких автомобилей, каждый не дешевле 839 тысяч рублей.
Блокнот Волгоград 05:40
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом".
Вести.Ru 14:35
Политика
Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия
Угрозы лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране.
Lenta.ru 15:47
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Футбол
«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
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Игры
Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях
Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
iXBT.com 06:23
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки
В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.
Gazeta.SPb вчера в 21:08
Происшествия
Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет
Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.
Интерфакс 10:24
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Коммерсантъ 09:26
Армия и оружие
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости 15:45
Футбол
Самюэль Жиго: «„Спартак“ движется поступательно»
Прошел только один матч, «Спартак» движется поступательно, — сказал Жиго.
Матч ТВ 13:01
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58