Ой, началось! Собчак откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой.

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