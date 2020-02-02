Шоу-бизнес
Газета.RuПоклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Ой, началось! Собчак откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой.
— Ксения Собчак, телеведущаяКомсомольская правда 14:35
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