Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПоклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Ксения Собчак
Ой, началось! Собчак откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой.
— Ксения Собчак, телеведущаяКомсомольская правда 14:35

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Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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