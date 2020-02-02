Шоу-бизнес

Невские НовостиНевские НовостиНаталья Поклонская поделилась результатами «голливудской фотосессии»

Экс-прокурор отметила, что на подобных съемках она чувствует себя звездой. Экс-прокурор Республики Крым, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила результаты фотосессии, которую назвала «голливудской», сообщает NEWS.ru. Снимки Поклонская выложила на своей странице в Facebook.
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Ксения Собчак
Ой, началось! Собчак откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой.
— Ксения Собчак, телеведущаяКомсомольская правда 14:35

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«Ну, я ведь крымская «няш-мяш»: Наталья Поклонская почувствовала себя звездой

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Российский политик
Российский политический деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности с 5 октября 2016 года.
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