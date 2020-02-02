Шоу-бизнес
Невские НовостиНаталья Поклонская поделилась результатами «голливудской фотосессии»
Экс-прокурор отметила, что на подобных съемках она чувствует себя звездой. Экс-прокурор Республики Крым, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила результаты фотосессии, которую назвала «голливудской», сообщает NEWS.ru. Снимки Поклонская выложила на своей странице в Facebook.
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Ой, началось! Собчак откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой.
— Ксения Собчак, телеведущаяКомсомольская правда 14:35
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